Москва, 11 марта. Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции РФ на пленарном заседании 11 марта. Инициативу поддержали 160 сенаторов, то есть более 94% членов Совфеда.

В голосовании принимали участие 164 человека. Один из них выступил против, еще трое воздержались. Ранее законопроект о поправке к конституции приняла в окончательном чтении Госдума РФ.

Изменения конституции касаются новых требований к президенту, членам правительства и государственным чиновникам. Кроме того, в основном законе закрепляются социальные гарантии государства перед россиянами и вводятся положения, защищающие традиционные ценности, а русский язык приобретает статус языка государствообразующего народа. Также поправки позволят действующему президенту баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

После принятия в Совфеде закон передадут регионам. Если две трети субъектов одобрят документ, президент подпишет и опубликует его. Затем закон направят в Конституционный суд (КС), там в течение недели решат, соответствует ли документ Конституции РФ. Если КС одобрит закон, глава государства назначит общероссийское голосование по изменениям конституции.

На данный момент объявлено, что голосование состоится 22 апреля, этот день сделают нерабочим. Результаты будет подсчитывать Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Если более 50% участников голосования поддержат поправки, измененная конституция вступит в силу со дня публикации итогов.