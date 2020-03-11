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Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции РФ

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Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции РФ

Москва, 11 марта. Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции РФ на пленарном заседании 11 марта. Инициативу поддержали 160 сенаторов, то есть более 94% членов Совфеда.

В голосовании принимали участие 164 человека. Один из них выступил против, еще трое воздержались. Ранее законопроект о поправке к конституции приняла в окончательном чтении Госдума РФ.

Изменения конституции касаются новых требований к президенту, членам правительства и государственным чиновникам. Кроме того, в основном законе закрепляются социальные гарантии государства перед россиянами и вводятся положения, защищающие традиционные ценности, а русский язык приобретает статус языка государствообразующего народа. Также поправки позволят действующему президенту баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

После принятия в Совфеде закон передадут регионам. Если две трети субъектов одобрят документ, президент подпишет и опубликует его. Затем закон направят в Конституционный суд (КС), там в течение недели решат, соответствует ли документ Конституции РФ. Если КС одобрит закон, глава государства назначит общероссийское голосование по изменениям конституции.

Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции РФ

На данный момент объявлено, что голосование состоится 22 апреля, этот день сделают нерабочим. Результаты будет подсчитывать Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Если более 50% участников голосования поддержат поправки, измененная конституция вступит в силу со дня публикации итогов.

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Источник: РИА Новости
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