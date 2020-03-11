Совет шейхов и племен Ливии считает Катар угрозой стабильности в стране

Триполи, 11 марта. Глава пресс-службы Совета шейхов и старейшин Ливии Абу Бакр Сулейман Мардама заявил о поддержке ливийцами Ливийской национальной армии (ЛНА) в борьбе с интервенцией Турции и терроризмом. Он также напомнил о важности судебного преследования Катара и Турции за совершение военных преступлений против ливийского народа, указав на их роль в усугублении кризиса в Ливии.

По словам Мардамы, жители страны объединились для противостояния иностранной оккупации, в частности, турецкой, а также для борьбы с террористической угрозой. От боевиков пострадали некоторые южные регионы, однако фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавивший ЛНА, провел серию освободительных операций, взяв на себя обязанности по обеспечению безопасности. Бандформирования были изгнаны, часть радикалов бежала в пустыню.

Совет шейхов и старейшин инициировал ряд мер, необходимых для начала разбирательства в отношении Катара и Турции. Мардама подчеркнул, что их действия направлены на дестабилизацию ситуации в Ливии. Совет отслеживает попытки Катара, поддерживающего террористов и распространяющего экстремистскую идеологию, повлиять на обстановку в стране и сорвать национальный проект, реализацией которого занимается Совет.

В завершение он подчеркнул, что решение о приостановке добычи нефти и закрытии портов было принято на встрече старейшин. Это означает, что вопрос о возобновлении их работы может обсуждаться только с самим Советом.