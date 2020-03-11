Facebook заблокировал пост о конкурсе, посвященном подвигу 6-й роты псковских десантников

Москва, 11 марта. Facebook заблокировал информацию о Всероссийском поэтическом конкурсе «Высота», посвященном двадцатилетию подвига псковских десантников. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил один из организаторов конкурса, член Союза писателей России Андрей Бениаминов.

Напомним, наше агентство недавно опубликовало материал о подвиге псковских десантников, а в состав жюри конкурса «Высота» вошел обозреватель ФАН, поэт Алексей Полубота.

«После того как я вывесил информацию о конкурсе на своей странице и в нескольких литературных группах, Facebook буквально через пару часов заблокировал ее, без всяких оснований объявив недостоверной», — рассказал Андрей Бениаминов.

Кроме того блокировке подвергся литературно-исторический проект псковского регионального отделения Союза писателей России «Чтобы помнили», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Блокируется любая ссылка на адрес сайта нашей писательской организации «Псковский литературный портал», — рассказал собеседник ФАН.

Чуть позже история с запретом «Высоты» на Facebook получила продолжение.

При попытке поделиться информацией о конкурсе путем нажатия значка Facebook на сайте «Псковский литературный портал» стало появляться уведомление: «Невозможно отправить ваше сообщение, поскольку оно содержит контент, который был отмечен пользователями Facebook как оскорбительный».

«Это особенно возмутило меня, — заявил Андрей Бениаминов. – Получается, что социальная сеть, которая официально зарегистрирована в России и получает свою прибыль здесь, идет на поводу у тех пользователей, которых «оскорбляет» подвиг легендарных псковских десантников? Кого информация оскорбляет: чеченских боевиков, наемников, убивавших российских солдат в Чечне?!»

Между тем, все запросы в Facebook от организаторов конкурса по поводу этой блокировки остаются без ответа.

Федеральное агентство новостей будет следить за развитием ситуации.

Всероссийский поэтический конкурс «Высота» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Заявки на конкурс принимаются до 25 мая 2020 года. Подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России «Псковский литературный портал».