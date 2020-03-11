Почему Россия выйдет победителем в нефтяном противостоянии с Саудовской Аравией

Аналитик Роман Романов уверен, что в нефтяном противостоянии Саудовской Аравии и России последняя выйдет победителем.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление нефтяной компании Saudi Aramco сообщило, что Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Российской Федерацией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 млн баррелей в сутки.

Соответствующее распоряжение компания получила от министерства энергетики королевства, при этом сроки исполнения указа не называются. Примечательно, что некоторое время назад Эр-Рияд намеревался увеличить добычу до 12,3 млн баррелей.

Комментируя решение Саудовской Аравии увеличить ежедневную добычу нефти, политический аналитик интернет–издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что у Москвы есть все шансы на то, чтобы выйти из нефтяной войны с Эр-Риядом победителем.

«Достаточно взглянуть на реальные цифры — бюджет Саудовской Аравии оказывается довольно дефицитным, так, в прошлом году у них недостаток в бюджете составлял примерно 50 млрд долларов, а это 6,5% от ВВП королевства. Если мы взглянем на Россию, то увидим, что у нас бюджет оказывается профицитным, то есть у нас нет недостатка бюджета, и в связи с последними экономическими переменами в стране (поднятие пенсионного возраста, увеличение НДС — Прим. ФАН), бюджет еще более стабилизировался и, в принципе, он сейчас довольно-таки независим от цен на нефть», — поясняет эксперт позицию России.

Соответственно, можно предположить, что руководство Российской Федерации заранее просчитало такое развитие событий и готовилось к обвалу цен на углеводороды, чего не скажешь о Саудовской Аравии. Несмотря на то, что у королевства есть значительные резервы, примерно 80% их бюджета формируются из доходов с продажи нефти, и если нефти не будет, дефицит увеличится, а значит, и резервы Эр-Рияда будут «сгорать» гораздо быстрее, чем у России.

«К тому же возникает вопрос — что Саудовской Аравии делать с социально-политической сферой региона? А я напомню, что вокруг королевства все очень и очень нестабильно — с севера продолжают полыхать Ирак и Сирия, там до сих пор зона очень высокой нестабильности, с юга Эр-Рияд завяз в конфликте с Йеменом, который он до сих пор не может разрешить. Я также напомню, что йеменские хуситы проводят свои операции не только на территории Йемена, но и способны наносить удары по территории Саудовской Аравии. Достаточно вспомнить ситуацию 2019 года, когда йеменские дроны нанесли удар по одному из крупнейших перерабатывающих заводов саудовской компании Aramco, что привело к резкому скачку цен на нефть», — продолжает эксперт.

Следует также отметить вероятность начала социально-политического кризиса внутри Саудовской Аравии. Ведь если цены на нефть падают, социальные обязательства в королевстве будут выполняться не очень хорошо, а руководство в Эр-Рияде привыкло к тому, что поддерживает высокий уровень жизни для своих граждан.

«И тут местные жители, вполне следуя логике арабской весны, которая гремела с 2011 года во многих странах Ближнего Востока, могут точно так же подняться против своего авторитарного режима, и здесь уже не понятно, как будет действовать король Саудовской Аравии и решать эти проблемы. Так что, на мой взгляд, наша страна больше подготовлена к противостоянию, а ведь это не просто война, это война на выживание, на износ, то есть страны будут очень долго терпеть, будут очень долго бороться. Это что-то наподобие Первой мировой окопной войны, когда люди сидели друг напротив друга и ждали, кто же первым выстрелит. Здесь нечто подобное — мы будем ждать, кто первый даст слабину. Но у России запас прочности в разы больше, чем у Саудовской Аравии», — утверждает Роман Романов.

К слову, нефтяной кризис 2020 года, по мнению собеседника ФАН, обратно пропорционален тому, что происходило в конце 80-х годов XX века, когда монархи Персидского залива начали обваливать цены на нефть, чтобы вызвать экономический кризис внутри Советского Союза.

«У СССР тогда все ресурсы были, фактически, израсходованы, при этом само государство погрязло в не совсем нужной войне в Афганистане, а внутри страны велись не совсем качественные и нужные реформы. Вот Советский Союз банально не выдержал. Теперь же текущее падение цен на нефть вызвала Россия, фактически, решением Москвы были обвалены на всех мировых биржах цены на углеводороды. Соответственно, сейчас Россия наносит ответный удар: вот вы ударили по нам в конце 80-х, теперь пришла наша очередь ответить. Получайте», — заключил аналитик.

Напомним, на встрече 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения по сокращению добычи углеводородов. В российском Минэнерго пояснили, что на встрече обсуждались два сценария: «российский» предполагал продление действовавших ограничений, а «саудовский» — дальнейшее сокращение добычи нефти. В Москве назвали свой вариант более мягким в условиях эпидемии коронавируса, ударившей по спросу на сырье. Однако прийти к консенсусу сторонам так и не удалось.

В результате этого цены на нефть во время торгов 9 марта резко обрушились. Так, стоимость барреля нефти марки Brent опусткалась почти до 30 долларов. Тем не менее, по состоянию на 11 марта, сырье продается на уровне 36-37 долларов за баррель.