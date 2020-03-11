Винокурова указала на признаки уголовного преступления в атаке Навального на Симоньян

Журналистка RT Екатерина Винокурова прокомментировала информацию о «расследовании» так называемого ФБК (признанный иностранным агентом «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального) против Маргариты Симоньян и ее семьи.

В тексте ФБК говорится, что телеканал RT, возглавляемый Симоньян, якобы по непрозрачной схеме помогает в создании программы «Международная пилорама», которая выходит на НТВ. Режиссером и ведущим «Пилорамы» является Тигран Кеосаян — гражданский муж Симоньян и отец ее детей.

ФБК утверждает, что семья Симоньян якобы за три года получила за эту программу на личные счета более 700 миллионов рублей.

Также Навальный обвиняет Симоньян в непрозрачной схеме создания рекламы «Аэрофлота», которая идет в программе. По данным ФБК, на этих схемах бизнес-структуры, якобы подконтрольные Симоньян, за четыре года заработали 657 млн рублей.

Маргарита Симоньян прокомментировала эти обвинения изданию «Ведомости». По ее словам, она «не раз заявляла публично», что является художественным руководителем и основным автором сценариев «Международной пилорамы», и что все полученные за производство программы деньги идут в бюджет RT. Что касается рекламы «Аэрофлота», то, по словам Симоньян, подробности контракта ей неизвестны.

Комментируя атаку структур Навального на семью главного редактора RT, журналистка Екатерина Винокурова отметила:

«Мне кажется, в этой кампании нет никакой новости, потому что развернута она не вчера и не сегодня. После заявления Маргариты Симоновны мне уже некорректно что-то добавлять от себя к ее словам».

Тем не менее одна деталь в публикации Навального кажется Винокуровой заслуживающей внимания, а возможно, и уголовного разбирательства, фигурантом которого может стать глава ФБК.