Алексей Копайгородский рассказал о подготовке Сочи к курортному сезону

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в специальном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что поможет его городу «перебить» зарубежные направления и стать крупнейшим событийным курортом международного уровня, как отразился на турпотоке коронавирус и почему Крым курортной столице России не конкурент, а партнер.

Экскурсионный маршрут к 75-летию Великой Победы

— Сочи — главный курорт страны на Черном море. Что сейчас делается для подготовки к летнему сезону?

— Летний сезон для Сочи — это в первую очередь пляжи и море. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что городские пляжные территории в Сочи соответствуют мировым стандартам в области благоустройства и качества морской воды.

В 2020 году Сочи уже в третий раз будет принимать участие в конкурсе на получение всемирно известной экологической международной награды «Голубой флаг». Впервые в 2018 году эксперты Blue Flag Global удостоили этой награды шесть сочинских пляжей. В прошлом году их стало 13, а в этом году будет уже 20.

Сегодня в мировом масштабе одним из важнейших и динамично развивающихся видов отдыха является оздоровительный туризм. Мы уделяем этому самое серьезное внимание. Открываем новые питьевые бюветы, создаем современные термальные комплексы и SPA-отели, развиваем сферы лечебного туризма на базе гостиниц и отелей.

Все более популярными становятся активные и экологические виды туризма. Курорт Сочи рад предложить своим гостям около 100 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных и иных объектов показа.

В феврале к 75-летию Великой Победы мы открыли новый экскурсионный маршрут «Сочи — город госпиталь, город мира». Бесплатные тематические экскурсии, рассказывающие о подвиге сочинских врачей, поставивших на ноги около 400 тысяч тяжелораненых бойцов, будут проходить до 9 мая во всех районах курорта. Поскольку интерес к этой теме очень большой, мы планируем сделать этот проект постоянным.

Приоритетом для нас были и остаются вопросы безопасности, поддержание санитарного порядка, благоустройство и качество обслуживания гостей.

Хочу отметить, что в рамках подготовки к летнему сезону разработана дорожная карта по обеспечению комплексной готовности пляжных территорий, в которой утверждены основные мероприятия и сроки их выполнения. Это и договор с ЧОП, и комплектация медпунктов, и установка видеонаблюдения, и получение заключения Роспотребнадзора и многое другое.

Дорожная карта является обязательной для исполнения руководителями пляжных территорий.

Кроме того, учитывая опыт предыдущих лет, прогнозируемый прирост числа туристов в мае 2020 года, администрацией города Сочи принято решение об открытии купального сезона на центральных пляжных территориях города Сочи на месяц раньше — с 1 мая 2020 года. Если раньше сочинские пляжи сдавались в аренду на один год, то сейчас мы увеличили этот срок до пяти лет.

— Появились ли новые зоны отдыха? Аттракционы, пляжи? Открылись ли новые гостиницы или отреставрированы старые? Санатории с лечебными направлениями?

— В настоящее время идет активная реконструкция Ривьерской набережной. В итоге в центре Сочи появится большая прогулочная зона у моря протяженностью около четырех километров — от Ривьеры до сочинского цирка.

Первый этап реконструкции набережной планируется завершить к 1 июня. Здесь появятся обширные зеленые зоны, клумбы, а также спортивные площадки.

А осенью 2020 года строители приступят к возведению нового пешеходного моста через реку Сочи, для того чтобы создать сквозную прогулочную зону между пляжами Ривьера и Маяк. Полностью работы планируется завершить к концу 2021 года.

Также в текущем году на территории города Сочи сформированы четыре новых пляжных территории, из них две в Лазаревском районе (пляж Дружба Макопсе, пляж Тихий берег), один в Центральном районе (пляж 73-й км) и один в Хостинском районе (пляж Мацеста-2).

По состоянию на сегодняшний день в отношении этих территорий формируется конкурсная документация для определения пользователей пляжей. К началу купального сезона 2020 года новые пляжные территории будут благоустроены в соответствии с предъявляемыми требованиями, а также оснащены спасательным инвентарем и системами антитеррористической защищенности.

Кто выбирает Сочи?

— В этом году увеличится туристический поток или, наоборот, ожидается уменьшение?

— По предварительным прогнозам, в текущем году показатель турпотока в Сочи не претерпит существенных изменений и сохранится в пределах 6,3 млн — 6,5 млн человек. Более точная информация будет по итогам летнего сезона и по итогам года в целом.

В стратегическом планировании развития отрасли основной акцент мы делаем на наши конкурентные преимущества — бальнеологию, достопримечательности, новые объекты курортной и развлекательной инфраструктуры, а также работу с федеральными туроператорами по формированию пакетных предложений для различных групп потребителей — от эконом до де-люкс класса.

— Сочи сейчас ориентирован больше на семейный отдых или для одиночек?

— Туристическое предложение Сочи очень многообразно и универсально. Это и семейный, и оздоровительный, и активный отдых, и агротуризм. Пешие групповые и индивидуальные маршруты, йога-туры, детская анимация, программы для молодежи и для людей старшего возраста. Спектр предложений очень многообразен и ориентирован на любой вкус и кошелек. Мы рады всем без исключения.

— Сочи является сейчас не только летним курортом — активно развивается и зимний курорт. Будут ли что-то делать для того, чтобы перебить иностранные горнолыжные курорты, чтобы увеличить турпоток?

— Сегодня курорты Красной поляны предлагают своим гостям современную инфраструктуру с высочайшим уровнем сервиса, природные достопримечательности, широкий набор активностей и развлечений, масштабные спортивные и музыкальные мероприятия, возможность познакомиться с культурой и кухней нашего уникального региона.

Но, пожалуй, главным событием зимнего сезона 2020 года для жителей и гостей города стало появление единого ски-пасса, благодаря которому можно посетить трассы всех горных курортов в Сочи: «Роза Хутора», «Газпрома» и «Красной Поляны». Таким образом, общая зона катания составляет более 177 км, и у туристов появилась возможность использовать инфраструктуру каждого из трех курортов — канатную дорогу, трассы, прокаты снаряжения, школы инструкторов и так далее. Между нижними станциями канатных дорог курсирует ski-bus — бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса.

Также курорты предлагают своим гостям гостиничную и спортивную инфраструктуру, имеются возможности для проведения конгрессов и других мероприятий мирового уровня.

Коронавирус против туризма

— В этом году многие направления пострадали — доходы упали из-за коронавируса. Отразилась ли эпидемия как-то на Сочи?

— С Китаем мы прекратили авиасообщение, как только появилась информация о распространении коронавируса. С Италией у нас нет авиасообщения.

Хочу отметить, что на сегодня турпоток в Сочи с начала года составил около 730 тысяч человек — с ростом в пределах 2% к прошлогоднему показателю января-февраля. Надеемся, что активность коронавируса к началу летнего сезона сведется к минимуму. На данный момент уровень продаж летних туров в Сочи также сохраняется в параметрах прошлогоднего сезона — 2,8 млн человек за летние месяцы.

— Если до начала летнего сезона эпидемия коронавируса не сойдет на нет, какие меры защиты будут установлены в Сочи? Возможно ли закрытие курортов для иностранных туристов из Китая, Италии и стран, где наибольшее количество пострадавших?

— Нами предприняты все возможные меры. Мы работаем в тесном контакте со службами Роспотребнадзора, ГОиЧС. Буквально на днях мы провели очередное совещание по этому вопросу. Ситуация находится под контролем.

— Насколько сейчас Сочи зависим от туристического потока? Какую часть дохода горожан составляют именно туристы?

— Санаторно-курортный и гостиничный комплекс является главным источником доходов городского бюджета. Это и обеспечение рабочими местами местных жителей — в отрасли трудоустроено порядка 35 тысяч человек, и доходы от основного вида деятельности — отдыха и оздоровления. Более трети доходов местного бюджета формирует курортная инфраструктура. Кроме того, работает мультипликативный эффект по доходам смежных отраслей (потребительская сфера, транспорт, банковский сектор и другие).

— Прошло шесть лет со дня присоединения Крыма к России. Сказалось ли это как-то на Сочи именно в плане туризма? Что предпринимается мэрией для того, чтобы конкурировать с Крымом?

— Крым даже в советские времена никогда не был конкурентом Сочи. У нас разная специфика, разный климат, разные возможности. Мы не конкурируем, а, наоборот, развиваем сотрудничество и налаживаем обмен туристами.

С открытием Крымского моста попасть на полуостров стало гораздо проще. Уже не нужно часами стоять в многокилометровой пробке и ждать своей очереди на паром. Поэтому, побывав и отдохнув в Сочи, можно вполне съездить в Крым, и наоборот. Это очень удобный закольцованный маршрут, который пользуется сегодня большой популярностью.

— Многие представители среднего класса сейчас выбирают для отдыха Крым или Турцию, так как считается, что там отдых дешевле. Это действительно так или просто миф? В Сочи можно отдохнуть бюджетно?

— Как уже ранее было отмечено, в стратегическом планировании развития отрасли основной акцент мы делаем на наши конкурентные преимущества в части создания предложений для туристов с любыми финансовыми возможностями. На сегодняшний день Сочи — один из самых доступных по стоимости курортов не только в России (путевки в санатории Сочи в межсезонье ощутимо дешевле, чем в санатории КавМинВод или Крыма), но и в мире. Летом средняя стоимость санаторно-курортной путевки с трехразовым питанием и лечением составляет около трех тысяч рублей на человека в сутки.

Также с 1 октября по 31 мая у нас продолжает действовать программа «Открытый юг». Эта очень доступная программа отдыха и лечения, которая охватывает лучшие санаторно-курортные комплексы Краснодарского края, Крыма и Кавказских Минеральных Вод. На весь комплекс услуг санатории устанавливают специальные сниженные тарифы — примерно от 1300 рублей в сутки на человека.

Круизные лайнеры с туристами со всего света

— Сейчас у нас есть лишь один круизный лайнер в Черном море, стартующий из Сочи. Будут ли развиваться другие круизные направления? Какие усилия мэрия прикладывает, чтобы сделать Сочи центром круизного путешествия по Черному морю?

— Масштабная реконструкция сочинского морского порта превратила Сочи в крупный международный центр морских пассажирских перевозок. В текущем году морской порт «Сочи» готов к приему круизных лайнеров. В 2020 году в Сочи зайдет семь иностранных круизных судов из Федеративной Республики Германии, Франции, Великобритании и США. Планируется, что объекты туристического показа в Сочи посетит не менее 4,5 тысячи пассажиров иностранных судов. В 2021 году количество судозаходов увеличится до 12.

По подготовке к приему иностранных круизных лайнеров в 2020 году. В соответствии с планом мероприятий дорожной карты, а также в целях создания максимально комфортных условий пребывания иностранных туристов будет проведена подготовка и обустройство объектов туристического показа и прилегающей территории, разработаны туристические маршруты (в том числе пешеходные) с посещением этнографических объектов и объектов олимпийского наследия. Также будет сформирован календарь событийных мероприятий в дни захода круизных лайнеров, составлен организационный план по экскурсионному обслуживанию на каждый круизный лайнер, разработаны и внедрены обучающие программы для гидов-переводчиков со знанием английского, французского, немецкого и испанского языков.

Регулярное круизное сообщение по поручению президента России Владимира Путина стартовало 11 июня 2017 года. Недельный круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь выполняет комфортабельный девятипалубный круизный лайнер «Князь Владимир». Программа круиза включает шоу-программы, познавательные и развлекательные мероприятия, ориентированные на пассажиров любого возраста. Во время стоянок пассажирам предлагается разнообразная экскурсионная программа. Круизная линия лайнера «Князь Владимир», маршрут которого проходит через курорты Крыма и Краснодарского края, в нынешнем году будет продлена до Сухума, столицы Абхазии. Планируется, что в навигацию 2020 года лайнер шесть раз зайдет в порт Сухума.

— Сочи также является городом, принимающим Формулу-1. Что дает городу трасса? Какую выгоду? С момента первого этапа наметились ли какие-то положительные изменения?

— С приходом в Сочи Олимпийских игр и Формулы 1 Гран-при России город начал становление как событийный курорт международного уровня. В этом году мы принимаем российский этап Формулы 1 на «Сочи Автодроме» уже в седьмой раз. Его проведение создает колоссальный эффект для развития имиджа и экономики города. Событие привлекает десятки тысяч туристов из России и со всего мира, которые проводят в Сочи полноценный отпуск. Только за один гоночный уикенд (пятница, суббота, воскресенье) Формула 1 в Сочи может принять около 150 тысяч человек.

Даты проведения Гран-при позволяют продлить курортный сезон. «Сочи Автодром» за эти годы также стал популярным местом для гостей. Он работает круглый год и предлагает разные услуги и развлечения — от экскурсий до тестов эксклюзивных гоночных автомобилей. Благодаря этому Сочи открывается для гостей совершенно по-новому, ассоциируясь не только с пляжным или горным отдыхом, но и возможностью получить яркий опыт и впечатления.

— Как глава города видите ли вы какие-то направления его развития помимо туристического и спортивного центра? Есть ли такие планы на ближайшие 10 лет?

— Наш город богат не только лечебно-оздоровительными и природными ресурсами, но и уникальным историко-культурным наследием. И это открывает сегодня для нас уникальные возможности для привлечения дополнительных туристических потоков, потому что во всем мире исторический туризм пользуется огромной популярностью.

Я очень рад, что в прошлом году Сочи вошел в межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского царства», включенный в перечень приоритетных туристических маршрутов Российской Федерации. Маршрут состоит из 11 городов Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым и Севастополя. Хочу отметить, что, в отличие от многих городов, имеющих централизованную (круговую) схему застройки, Большой Сочи вытянулся вдоль побережья цепочкой населенных пунктов на целых 145 километров. Наши села имеют не только природные ресурсы — море, реки, леса и горы, но и богатое историко-культурные и археологические достопримечательности. Поэтому у них есть все шансы стать отдельными мини-курортами, как это работает, например, в Турции. Дольмены, а их в Сочи около 400, древние христианские храмы, которых зафиксировано 25, многочисленные виллы и поместья аристократов начала ХХ века — все это должно использоваться на благо развития интеллектуального туризма, который очень любят не только россияне, но и иностранные гости.