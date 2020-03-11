Зеленский пригрозил мощным военным ударом по Донбассу

Киев, 11 марта. Подразделения Вооруженных сил Украины уполномочены открывать огонь по позициям «противника» в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

11 марта Зеленский прибыл в здание генерального штаб Вооруженных сил Украины, где представил нового министра обороны Андрея Тарана.

«Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так! Украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора», — заявил Зеленский.

В свою очередь новый министр обороны Украины Андрей Таран пообещал продолжить укрепление обороноспособности страны, а также обеспечить украинских военных «современным и эффективным оружием».

10 марта пять украинских военнослужащих погибли при подрыве грузовика на мине в районе линии соприкосновения сторон в Донбассе. Грузовик с украинскими солдатами подорвался на мине в районе населенного пункта Пески под Донецком. На место инцидента была направлена эвакуационная машина, которая также подорвалась на мине. Позднее украинские военные открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам Донецка.

Напомним, весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.