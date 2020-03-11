Москва, 11 марта. Юнармейцы на фрегате «Паллада» переплыли Тихий океан и высадились в аргентинском порту Ушуайя после нескольких месяцев кругосветного похода, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Четыре юнармейца отправились в кругосветную экспедицию из Владивостока в качестве юнг в ноябре прошлого года. На трехмачтовом учебно-парусном судне «Паллада» морские путешественники вместе с профессиональным экипажем преодолели 12,5 тысяч морских миль через Японское море и Тихий океан и завершили первый этап путешествия, высадившись в Аргентине. В порту Ушуайя их заменили четверо других юнг.

Кругосветную экспедицию под названием «Паруса Мира» посвятили 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всего же «Паллада» за 222 дня дальнего похода должна преодолеть более 27 тысяч морских миль, посетить девять портов на четырех континентах и поучаствовать в южной Атлантике в гонке с барками «Седов» и «Крузенштерн», которые из Калининграда присоединились к акции в декабре.

Во время остановок в портах участники дальнего плавания организовывали на палубе фрегата импровизированные экскурсии. Особый интерес у гостей вызвали фотографии из экспедиции — особенно из самого негостеприимного места земли — мыса Горн. Его фрегат «Паллада» обогнул в середине февраля — через пролив Дрейка, выйдя из Тихого океана в Атлантический.

Моряки и путешественники неспроста называют это место «Пасть Дьявола», «Кладбище кораблей» или «Старый людоед». Все потому, что 300 дней в году здесь льет дождь и дует штормовой ветер, с легкостью разбивая о скалы лодки и большие суда. Поэтому успешно пройти мыс Горн для моряков означало признание мастерства.

Юнармейцы попали в кругосветное путешествие в команде с курсантами Дальрыбвтуза и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа. Как отметил лидер движения «Юнармия», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, участниками экспедиции можно гордиться.

«Треть курсантов уходит из морского дела после нескольких месяцев плавания. Конечно, к юнармейцам требования лояльнее, чем к курсантам. И все же ребята понимают — надо держать планку. Горжусь тем, что они справились. За что и получили медали «Юнармейской доблести». С такой командой можно и в огонь, и в воду!», — резюмировал Роман Романенко.

Стать частью грандиозного похода юнармейцы — учащиеся клубов юных моряков Ярославля, Республики Марий Эл, Крыма и Ханты-Мансийского автономного округа — смогли благодаря Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», а также проекту «Школа под парусами», который реализует Молодежная Морская лига и МДЦ «Артек».

Напомним, «Юнармия» — Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе министра обороны Сергея Шойгу и при поддержке президента России. В рядах движения насчитывается более 670 тысяч участников. Движение занимается патриотическим воспитанием, а также физическим, интеллектуальным и социальным развитием молодежи.