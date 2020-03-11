Финский обществовед Бекман осудил Запад за антисемейную и антидетскую пропаганду

Санкт-Петербург, 11 марта. В современном либеральном обществе наблюдается тоталитарное отрицание семейных ценностей и некое движение против детей. Об этом заявил финский публицист и доктор общественно-политических наук Йохан Бекман на пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Патриот».

«Я бы сказал, что в современном либеральном обществе некое движение против детей и некое тоталитарное отрицание традиционных семейных ценностей. Это видно в основном в западных странах», — передает слова эксперта корреспондент Федерального агентства новостей.

Бекман напомнил, что на Западе предлагается очень много разных законопроектов, подтверждающих его заявление.

«Как будто [понятий] мама и папа не существует», — отметил обществовед.

По словам Бекмана, на Западе ведется антисемейная и антидетская пропаганда.

«В общем, ситуация очень сложная, но есть и консервативные государства. Италия, Финляндия — хотя у нас тоже есть либеральное лобби», — подытожил публицист.

11 марта в медиацентре «Патриот» прошла пресс-конференция на тему «Проблема полового просвещения в школах — что стоит рассказывать детям, а что нет». Эксперты обсудили, нужно ли внедрять сексуальное воспитание в школах, и в каком возрасте стоит поднимать подобные темы в разговорах с ребенком. В пресс-конференции приняли участие профессиональные сексологи, психологи, учителя, а также специалисты ювенальных социальных центров.