Меркель заявила, что 70% населения Европы может заразиться коронавирусом

Берлин, 11 марта. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции, признала, что китайский коронавирус COVID-19 уже охватил Европу. Немецкий лидер не исключила, что опасной инфекцией могут заразиться до 60-70% европейцев.

В то же время Меркель призвала европейские страны не закрывать границы, а сосредоточиться на других мерах по сдерживанию заразы.

«Мы в Германии полагаем, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызов. Усилия должны быть направлены на то, чтобы не перегружать систему здравоохранения из-за попыток замедлить распространение вируса», — подчеркнула она.

Отметим, что в ФРГ зарегистрировано уже 1300 случаев заражения китайским коронавирусом. Три человека скончались. Сложной также остается ситуация в Италии и Нидерландах.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус COVID-19, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Во всем мире уже зарегистрировано 119,2 тыс. случаев заражения. Более 4 тыс. человек скончалось.

ВОЗ признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки вируса, а также ввела ограничения на воздушное сообщение с КНР, Ираном и Южной Кореей. По всему миру отменяются крупные мероприятия, вроде выставок, чемпионатов и футбольных матчей. Не исключено, что вспышка коронавируса станет причиной переноса летних Олимпийских игр, которые должны были состояться в этом году в Токио.