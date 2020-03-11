Навальный и Соболь паразитируют на теме коронавируса, сея панику среди россиян

Москва, 11 марта. Одиозный блогер Алексей Навальный и его соратники паразитируют на теме коронавируса, чтобы упрекнуть заботящиеся о населении власти в якобы проявлении «тоталитарного режима».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес поправки в указ «О введении режима повышенной готовности». Для того, чтобы не позволить опасному коронавирусу распространиться по городу и стране, власти столицы запретили проведение массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек. Ограничение будет действовать до 10 апреля этого года.

Навальный и его протеже, например, Любовь Соболь, намеренно бурно отреагировали на указ, продемонстрировав привычную им политику двойных стандартов. Совсем недавно, как напоминает Nation News, юристка так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) выражала возмущение в связи с планами провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, когда по всему миру отменены массовые мероприятия.

Навальный и его соратники всячески пытались нагнетать ситуацию, чтобы лишний раз покритиковать якобы «отсутствие мер» по противодействию вирусу. Прибегали даже к «фабрике ботов», призванной сеять панику среди населения.

Однако когда меры в связи с коронавирусом были приняты и приняты своевременно, скандально известный блогер и его сторонники «переобулись» и стали убеждать россиян в якобы имеющей место быть попытке установить в стране «тотальный контроль» и в очередной раз «ограничить права» оппозиции.

Дело в том, что Соболь, например, полностью уверена — власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий якобы именно для того, чтобы не позволить так называемой «оппозиции» провести очередные массовые беспорядки в преддверии голосования по поправкам в конституцию.

Либералы активно выступают против запрета, особо при этом не задумываясь, что очередные митинги могут привести к резкому увеличению числа заболевших вирусом. Они вряд ли возьмут на себя ответственность за летальные исходы, учитывая то, как поступили с участниками прошлогодних акций в Москве. Тогда провокаторы получили реальные сроки, а Навальный и его протеже, по сути, попросту от них отвернулись.

Напомним, в начале марта международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB вскрыла масштабный информационный вброс о «массовом распространении коронавируса» в Москве. Причастен к нему может быть глава ФБК Навальный.