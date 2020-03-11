Мартынов уверен, что западные сервисы не посмеют влиять на голосование по конституции

Москва, 11 марта. Нарушений прав избирателей со стороны американских интернет-платформ, подобных тем, что фиксировались во время выборов в Мосгордуму, в России больше произойти не должно, поскольку в стране учли предыдущие инциденты и провели работу над ошибками. Такое мнение выразил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя предстоящее апрельское голосование по поправкам к конституции.

Напомним, выборы 2019 года ярко продемонстрировали политическую ангажированность западных интернет-сервисов. Московский избирком в своем аккаунте в Fасebook не мог опровергнуть распространяемые фейки о неких «нарушениях» процесса голосования, а Google и YouTube транслировали политическую рекламу в день тишины, действуя вразрез с российским законодательством.

Были и другие нарушения, после которых в России действия иностранных компаний назвали недопустимыми и кардинально пересмотрели законодательство в соответствующей области.

В связи с этим, по мнению Мартынова, подобных эксцессов во время будущего голосования быть не должно.

«После прошлогодней выборной кампании многие правовые вопросы были доработаны. Как сегодня заявил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, ко дню всенародного голосования по поправкам в конституцию будет принят специальный закон, в котором закрепят все те же меры по защите избирательных прав граждан, как и на выборах, и все нарушения будут караться вплоть до уголовной ответственности», — сказал он в комментарии Nation News.

Эксперт уточнил, что правовой механизм воздействия на «сетевых» нарушителей уже создан, и усомнился в том, что теперь они посмеют нарушить российские законы, пытаясь оказать влияние на голосование.

«Если кто-то все же попробует заняться противоправной деятельностью, то сервисы, думаю, будут напрямую заинтересованы пресечь подобные вещи техническим способом. В противном случае на них будут наложены серьезные штрафы — вплоть до отключения на территории РФ. Зачем же им из-за нескольких придурков терять многомиллионный бизнес в РФ?» — заметил Мартынов.

На пленарном заседании 11 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе всероссийского голосования по изменению конституции, сообщает НСН. Соответствующие изменения будут внесены сразу в несколько статей УК РФ.