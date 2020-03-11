Седокова пообещала «разрушить стандарты» своим новым ток-шоу о любви и сексе

Москва, 11 марта. Телеведущая и поп-певица Анна Седокова рассказала о запуске своего нового ток-шоу, которое получило название «Квартира 69». По ее словам, в новом шоу не будет запрещенных тем обсуждения.

«Совсем скоро мы приступим к съемкам моего шоу об отношениях, сексе, любви, страсти. Это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет», — написала Седокова на своей странице в Instagram.

Она также добавила, что в настоящее время занимается поиском участников для своего нового шоу, а также призвала подписчиков пройти отбор, отметив, что они получат возможность увидеться со своим кумиром вживую.

«Если ты яркая личность, о которой должны узнать все. Если ты настоящий артист или великий актер. Если у тебя великолепный юмор и самоирония. Если ты любишь сцену, танцы, зажигать и немного черный юмор, то я приглашу тебя стать частью моего нового шоу», — добавила Седокова.

Она добавила, что новое шоу будет по-настоящему «крутым», а также пообещала «разрушить стандарты». При этом Седокова не раскрыла дату премьеры и место выхода своего нового шоу.

Ранее Седокова выступила в защиту женщин, которые стали жертвами сексуального насилия. Артистка опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором призналась, что подверглась насилию 25 лет назад.