Российский Tatler впервые поместил на обложку трансгендера

Москва, 11 марта. Российская версия модного журнала Tatler впервые поместила на обложку трансгендерную женщину Наташу Максимову.

Героиня номера рассказала, как в прошлом она переехала в Париж и обратилась к хирургу, чтобы сменить пол. Издание сообщает, что мать Наташи с пониманием отнеслась к ее решению и поддержала его, а вот отец так и не смог с ним смириться.

«Мы искренне уверены: в 2020-м необязательно ставить на обложку только звезд с миллионными инстаграмами и мудрыми цитатами о смысле жизни. Tatler всегда охотился за историями, от которых не оторваться. История Наташи Максимовой именно такая», — пишет редакция российского Tatler в Instagram.

На снимке изображена молодая женщина в строгом коричневом платье и чулках в сеточку, которая позирует на камеру, сидя в кресле. Пост Tatler разделил подписчиков на два лагеря. Одни похвалили издание за то, что оно не боится поднимать непопулярные в традиционном обществе темы.

«Молодцы, что в нашей костной стране не боитесь печатать такие материалы», «Вы молодцы! Освещаете очень актуальные темы», «Только взгляните, сколько эмоций вызывает обложка!» — пишут они.

Другие сочли пост пропагандой ЛГБТ-движения и осудили издание за то, что оно навязывает людям иные ценности.

«Прекратите в России трансов пропагандировать», «Кто же в ней нуждается?! В этой истории?», «Прям инструкция к применению. Бери и делай», — негодуют пользователи.

Трансгендерностью называется несовпадение гендерной идентичности человека. Некоторые трансгендеры идентифицируют себя с противоположным полом или же с полом, который и вовсе выходит за рамки бинарной системы.