Бабичев рассказал, почему серб Бикович стал таким популярным в России

Москва, 11 марта. Российский актер Вилен Бабичев заявил, что большой успех в нашей стране его сербского коллеги Милоша Биковича объясняется, прежде всего, тем, что тот не только прекрасный артист, но и очень харизматичный человек.

Бабичев, снявшийся почти в сотне кинофильмов и телесериалов, дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором рассказал о Биковиче, с которым знаком, как сам признался, с 2015 года.

«Он — отзывчивый парень, понимающий, — отметил актер. — С такой харизматичной внешностью, и, как говорится, очень нравится девушкам. Вообще, неудивительно, что у него так у нас, как говорится, поперло. Просто надо познакомиться с Милошем поближе, и все сразу станет ясно».

По словам Бабичева, глядя на экран, можно многого не знать о том или ином артисте. В данном случае — об уроженце Белграда, которому пару месяцев назад исполнилось 32 года.

«Знаете, у нас мало актеров, которые в жизни являются хорошими людьми, — пояснил собеседник ФАН. — То есть они не всегда соответствуют своим типажам на экране. А Милош какой на экране, такой и в жизни. Это он и есть».

Какой-то особенной, как сейчас часто говорят, фишки у Биковича, считает Бабичев, нет. Это что касается секретов профессии.

«С разными режиссерами работа ведется по-разному, — сказал российский артист. — Но у Милоша не может быть никаких эксцессов ни с какими режиссерами. Так как они знают — кого приглашают. Поэтому проблем с ним не бывает, в принципе».

Лично Бабичеву, как он признался, работалось с Биковичем очень легко, причем они были заняты в совместных проектах уже не один раз, и всегда там стояла теплая и дружественная атмосфера.

«Как вы, должно быть, знаете, Милош начал сниматься в России сразу же у [режиссера Никиты] Михалкова, — напомнил собеседник ФАН. — После этого так вот все и пошло по накатанной. И по моему личному мнению, Бикович прекрасен во всех жанрах. Думаю, что со мной согласятся многие, в том числе, и зрители».

Вилен Бабичев среди российских актеров больше всех работал вместе с Милошем Биковичем. Они снялись в фильмах «Лед» (2017 год), «За гранью реальности» (2018), «Холоп» (2019) и «Кома» (2020).

Кроме этих кинокартин Бабичев известен также по телесериалам «Анна-детективъ», «Физрук», «Полицейский с Рублевки. Мы тебя найдем», «Склифосовский» и другим.

Карьера Биковича в России началась с фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар», вышедшего на наши экраны в 2014 году. Также у него в активе роли в таких проектах, как «Духless-2», «Отель «Элеон», «Гранд», «Балканский рубеж», «Отель «Белград»...

И вот как раз в эти дни на Первом канале идет телесериал «Магомаев», где сербский актер играет знаменитого советского певца Муслима Магомаева.

Ранее режиссер Клим Шипенко рассказал, почему картина «Холоп» с тем же Биковичем в главной роли стала такой успешной — рекордной в истории российского кинематографа по кассовым сборам.