Концертный директор Леонтьева рассказал о самочувствии певца после операции

Москва, 11 марта. Валерий Леонтьев перенес операцию, но сейчас чувствует себя нормально, заявил концертный директор певца Борис Чигирев после появления слухов вокруг отмены концерта артиста.

О несостоявшемся выступлении Леонтьева 8 марта в Подольске сообщила в своем Instagram актриса Мария Шумакова. По ее словам, певец не смог дать концерт из-за резкого ухудшения здоровья. Шумакова пожелала Леонтьеву скорейшего выздоровления.

Однако Чигирев опроверг слова актрисы, заявив, что у 70-летнего певца «все нормально с самочувствием».

«Просто он делал операцию там на спину в январе месяце. У него какое-то обострение <...> типа, радикулита что-то случилось», — пояснил представитель звезды в комментарии Пятому каналу.

Чигирев подчеркнул, что это временное явление, и сейчас уже «все в норме». При этом он подтвердил, что концерт действительно пришлось отменить, но пообещал, что все будет отработано уже «через несколько дней».

Отметим, что информация об отмене выступления 8 марта была опубликована и в официальном Instagram Леонтьева.

«Мне бесконечно жаль, но сегодняшний вечер мы не сможем провести вместе... Я сорвал спину и пару дней мне придется полежать», — написал он.

Он также попросил зрителей не злиться на него: «Так устроена жизнь: человек предполагает, а бог располагает».

Ранее Леонтьев раскрыл размер своей пенсии. «Как артист балета» он получает 10 тыс. рублей, пишет «Ридус». Немногим больше получают и другие и его звездные коллеги. Например, примадонна российской эстрады Алла Пугачева получает всего на 700 рублей больше Леонтьева.