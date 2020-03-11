ЦИК РФ определился с порядком голосования россиян за рубежом

Москва, 11 марта. Граждане России, оказавшиеся за пределами страны, смогут проголосовать за внесение поправок в конституцию в 145 странах, если заранее подадут в электронном виде заявление об откреплении от своего избирательного участка и выберут наиболее удобный для себя участок. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом в ходе заседания в Центральной избирательной комиссии РФ рассказал зампред ЦИК РФ Николай Булаев, вынося на голосование проект постановления по порядку волеизъявления за рубежом.

Официальное название документа: «О порядке организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на участках для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации».

«Предлагаю принять данный прядок за основу и направить его в МИД РФ, МО РФ и ФСБ для рассмотрения и представления замечаний не позднее 16 марта, после чего рассмотреть и принять», — сказал он.

По словам докладчика, порядок голосования по поправкам к конституции за рубежом в значительной степени перекликается с порядком голосования внутри страны. Более 350 участков будут образованы в 145 странах.

Как рассказал Булаев, возможность проголосовать будет не только у проживающих за пределами РФ, но и у тех, кто выехал на отдых или к знакомым. Для этого необходимо подать электронное заявление для исключения из списка для голосования по месту прописки и выбрать удобный участок для голосования.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в свою очередь добавила, что в случае определенных обстоятельств количество стран, где откроются избирательные участки, может быть расширено более чем до 150.

Напомним, голосования за внесение поправок в Конституцию РФ пройдет 22 апреля 2020 года.