Курилы как последний рубеж обороны

Любой политический диалог России и Японии, как это может видеть каждый, кто интересуется международными новостями, тем или иным образом касается вопроса принадлежности Курил (или, как говорят в Японии, «северных территорий»). И если Россия не признает наличие территориального спора, о чем неоднократно как в мягкой, так и в жесткой форме говорил президент страны Владимир Путин, то Япония продолжает настойчиво заявлять о необходимости обсуждения возврата части островов под свою юрисдикцию. Тональность таких заявлений зависит от политического момента и может быть самой разной — от корректной и взвешенной до грубой и неконструктивной.

В советские времена, когда на Курильских островах и Сахалине дислоцировалась 51-я общевойсковая армия, имеющая достаточно мощный боевой потенциал, а прилегающая акватория контролировалась Тихоокеанским флотом, вопрос силового захвата Курильских островов со стороны Японии (даже при тесном содействии ВМС США) технически был, скорее, невозможен. Однако после развала СССР и масштабного сокращения вооруженных сил России взгляды на эту ситуацию претерпели изменения — пришлось начать считаться с новыми реалиями. По заявлению бывшего в 1995-2003 годах начальником разведки ВМФ России вице-адмирала Владимира Федорова, на Дальнем Востоке возникла прямая угроза трансформации территориального спора в вооруженный конфликт.

Даже при том, что управление 51-й общевойсковой армии, ее части и соединения в начале 90-х годов были расформированы, со своей стороны Япония не спешила снижать боевые возможности своей «Северной» армии, части и соединения которой дислоцировались на острове Хоккайдо. В конце 80-х годов на самом северном острове Японии в боевой готовности к «отражению советской агрессии» находилась одна танковая и три пехотных дивизии, имевшие достаточно мощное оборонительное вооружение (танковая дивизия являлась единственным танковым соединением во всех Силах самообороны Японии). К настоящему времени в состав «Северной» армии введены ракетно-артиллерийская бригада, имеющая на вооружении береговые ракетные комплексы «Тип 88» (в трех полках, в каждом по 16 шестиконтейнерных ПУ), способные наносить ракетные удары по надводным целям на дальность до 180 км, а также два береговых артиллерийских полка и зенитно-ракетная бригада, осуществляющая противовоздушную оборону войсковой группировки. Кроме чисто оборонительных задач японские пехотные соединения все чаще стали привлекаться к учениям, в ходе которых личный состав тренирует погрузку и выгрузку на суда, а также получает опыт морских переходов. Япония не скрывает, что считает «Северную» армию и свой военно-морской флот серьезным аргументом военной силы при проведении переговоров о принадлежности Курильских островов.

Масла в огонь подлил факт принятия в 1998 году на вооружение ВМС Японии универсальных десантных кораблей типа «Осуми», способных перевозить до двух танковых рот и батальон пехоты. Три судна этого типа, усиленные различными гражданскими грузоподъемными судами, вполне позволяли осуществить морскую десантную операцию тактического уровня. Для последовательного захвата островов, по мнению японского военно-морского командования, этого вполне могло было хватить. В дальнейшем Япония принимает на вооружение эсминцы-вертолетоносцы типа «Хюга» (в строю с 2009 года, еще один, «Исэ», вступил в строй в 2011 году), а затем эсминцы-вертолетоносцы типа «Идзумо» (головной вступил в строй в 2015 году, второй, «Кара», вступил в строй в 2017 году), в которых тоже закладывается возможность как непосредственной перевозки и высадки войск, так и управления десантной операцией. Причем корабли типа «Идзумо» могут перевозить до 500 военнослужащих, что больше вместимости, скажем, больших десантных кораблей проекта 775, состоящих на вооружении Военно-морского флота России.

Апофеозом раскрытия японских агрессивных намерений стало формирование в 2018 году так называемой «бригады амфибийных сил», что по российской классификации примерно соответствует бригаде морской пехоты. Хоть японское правительство и сообщило, что главная задача новой бригады — это контроль над островами Сенкаку (в отношении которых Япония имеет неурегулированный территориальный спор с КНР), тем не менее понятно, что данное высокомобильное соединение может быть использовано на любом операционном направлении, в том числе и в отношении островов Курильской гряды. Концепция строительства Сил самообороны Японии не подразумевает формирование наступательных соединений, однако они это сделали.

А что же Россия? В 2014 году комиссия ООН по континентальному шельфу признала Охотское море «внутренним» морем России. Это коренным образом изменило взгляды на принадлежность ресурсов богатейшего охотоморского шельфа. Сложилась ситуация, при которой отчуждение из российской юрисдикции хотя бы одного острова Курильской гряды повлекло бы образование морского «прохода» в Охотское море из Тихого океана и аннулирование статуса «внутреннего» моря с лишением права собственности на имеющиеся там ресурсы.

В этой связи «островное» направление было усилено восстановлением штаба 68-го армейского корпуса. В состав нового объединения отошли находящиеся здесь 39-я мотострелковая бригада (на Сахалине) и 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия (на Курильских островах). Армейский корпус получил ярко выраженную оборонительную направленность, а его боевой потенциал значительно усилили новые образцы вооружения, позволившие, в частности, создать мощные узлы противовоздушной обороны при помощи зенитно-ракетных систем С-300, «Тор-М2У» и «Бук-М1». Также в сжатые сроки на островах были восстановлены аэродромы и посадочные площадки, что позволило создать приемлемые условия базирования транспортной, фронтовой и армейской авиации на временной основе, а также повысить возможности для быстро наращивания военной группировки в угрожаемый период.

Появление на вооружении береговых ракетных бригад Тихоокеанского флота противокорабельных ракетных комплексов «Бал» (ближнего действия) и «Бастион» (дальнего действия) и размещение их на десантно-опасных направлениях позволили восстановить паритетное соотношение сил, гарантируя срыв любой десантной операции, направленной на Курильские острова. Наличие на Камчатке и в Приморье двух бригад морской пехоты, которые могут быть переброшены на любое угрожаемое направление, а также достаточной авиационной группировки в известной мере остужает некоторых японских политиков, мечтающих вернуть острова любой ценой.

Таким образом, в силу сложившегося паритета говорить о силовом возврате части островов, о чем порой намекали в Японии, снова не имеет смысла. Россия неуклонно предлагает обсудить для начала условия мирного договора, который, как известно, так и не подписан между двумя странами с момента окончания Второй мировой войны.