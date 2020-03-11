Грете Тунберг не хватает школьных знаний. ФАН-ТВ

Как проходит суд в Голландии по поводу крушения малазийского «Боинга», почему Штаты хотят поддерживать грантами анонимность в социальных сетях, и чем Грета Тунберг вызвала недовольство китайцев. Об этих и других новостях в программе «Слово на свободе» расскажет журналист Александр Малькевич.

Поправки в Конституцию

На наших глазах проходили заседания Государственной думы, Общественной палаты России. Все вокруг поправок к Конституции. Во втором чтении депутаты их приняли. Но сколько было интриги, будут ли досрочные выборы. У нас очень много развелось экспертов, которые готовы подвести доказательную базу под любое мероприятие, проект. Меня умиляют некоторые СМИ, которые так и пишут «эксперт» в титрах. А почему?!

Я предвкушаю, что в ближайшие дни развернутся страсти в социальных сетях на тему обнуления сроков, того, кому и как можно идти на выборы и так далее. Я сам сегодня участвовал в многочасовом заседании Общественной палаты, где люди ожесточенно спорили вокруг поправки про детей, причем уже откорректировали. Дети не будут прописаны как национальное достояние, а как приоритет государственной политики России.

А для меня важно, что в 71 статью записывается защита цифровых прав граждан. Ведь наши права нарушаются в социальных сетях, когда нас без всякого повода банят, сносят наши посты. Наши цифровые права нарушаются, когда мы получаем бесконечный спам от интернет-рассылок, когда получаем угрозы через интернет, когда нас кормят фейками, когда нам навязывают контекстную рекламу.

Суд по поводу малазийского «Боинга» в Голландии

Побывал в Голландии. Там начался суд. Процесс, который будет идти минимум год, по поводу малазийского «Боинга», погибшего в июле 2014 года в небе над Донбассом. Процесс проводит окружной суд Гааги, проводит в Амстердаме. То есть это не международный суд, а районный суд Гааги, который заседает в Амстердаме, но с бюджетом на год и позиционируется как международный. При этом, следствие еще не закончено, но определенны виновные. Россия во всем виновата. Хотя нет ни одного доказательства, что это так.

Я побывал в Гааге на специальном мероприятии, в Амстердаме участвовал в огромных слушаниях. 400 человек было в зале, я выступал, рассказывал о позиции России. Люди там сидят: эксперты, журналисты, блогеры, обычные граждане. И у них у всех одни вопрос — зачем им врет голландское правительство, которое рассказывает, извините, туфту.

Есть несколько риторических вопросов. Нет записей переговоров диспетчеров, пропала информация с радаров, которые работали на Украине. Все доказательства строятся на основе аудиозаписей, которые служба безопасности Украины передала в Голландию. Причем, эксперты и в Германии, и в Малайзии сказали, что записи прошли процедуру монтажа. Бред.

Я и сказал, когда завершал свое выступление, что позиция России простая: против нас с 2014 года идет информационная война, после того как Крым воссоединился с Россией. Это и дело «Боинга», и отправление Скрипалей, и так называемый, допинг российских спортсменов, и вмешательство в выборы США. Сейчас еще нас обвиняют в том, что это мы уронили цены на нефть.

Трампу пожал руку человек, который общался с больным коронавирусом

Коронавирус. Я думаю, что со временем мы поймем, кто все это раскручивал. Современная чума, которая с помощью информационных технологий разносится и всех пугает.

Трамп присутствовал на конференции консервативных политиков в США, выяснилось, что на этой конференции был один человек, у которого подтвердился коронавирус. А теперь выяснилось, что глава американского консервативного союза Мэтт Шлапп с этим человеком здоровался, общался, разговаривал, а после этого жал руку Дональду Трампу. Теперь вообще получается, что пожилые политики в мире незащищены.

В Калифорнии глава департамента общественного здравоохранения округа Санта-Клара в штате Калифорния Сара Коди выступала, разъясняла, как предохраняться в эти тяжелые коронавирусные времена. Прежде всего, говорит, нужно следить за своими руками, чаще всего люди заражаются, когда трогают свой нос, рот, глаза. После чего облизнула палец и перевернула листочек своей речи.

В Нью-Йорке происходит паника. XXI век. Казалось бы, столько технологий. Никто не понимает, что делать. Люди сгребают все в магазинах. Психоз. Оказывается, что общество сейчас менее защищено, чем в Средние века.

Грете Тунберг не хватает элементарных школьных знаний

Поскольку я говорю сегодня про экологию и здоровье, я обязан вспомнить Грету Тунберг. Давно не было про нее слышно. Рано или поздно должны были начаться проколы у девочки, которая не ходит в школу. Она сообщила, что использование бамбуковых палочек китайцами во время еды — это плохо. Китайцы оперативно ответили, что, бамбуковые палочки никакого отношения к лесу не имеют. А Грете предложили не пользоваться бумагой, отказаться от средств женской гигиены. То есть, если хочешь спасти мир — начни с себя.

Потрясающая наглость Twitter

В финале коротко о тех, кто себе разрешает вообще все. Это мои «друзья из Twitter», которые годами не переносят сервера с персональными данными россиян для хранения в России, как их обязывает закон. Их оштрафовали на 4 млн рублей. Что они сделали? Обратились в тот же Таганский суд Москвы, оспаривают. 16 марта будет заседание. И данные переносить не хотят, и штраф платить не хотят. Потрясающая наглость.

Штаты будут поддерживать анонимность в социальных сетях

Последнее. Наши друзья из Госдепа решили выделить 2 млн долларов в качестве грантов на поддержание анонимности в интернете. Я рассказываю о том, как необходимо бороться с анонимами, а Штаты, наоборот, будут помогать развивать анонимные закрытые технологии, чтобы очередной кукиш показать России. Но это будет исключительно демократический кукиш. Американцы умалчивают, что анонимностью в Сети и вот этими всеми браузерами во всю пользуются террористы.