Россиянам объяснили, как правильно продавать смартфон с рук

Москва, 11 марта. Рынок смартфонов развивается крайне быстро, поэтому популярные модели успевают устареть уже за год или два. В этих условиях вопрос продажи устаревшего устройства с рук встает перед многими пользователями, однако не все знают, как организовать сделку правильно.

Портал New Inform подготовил несколько советов, которые помогут выгодно избавиться от старого смартфона и уберечься от мошенников. Прежде всего издание рекомендует привести в надлежащий вид как само устройство, так и его коробку и аксессуары, если таковые имеются. Достаточно будет протереть их влажной и сухой салфеткой, а после — сфотографировать.

Лучше всего фотографировать смартфон на столе или на руке со включенным экраном. Так потенциальный покупатель увидит, что аппарат находится в исправном состоянии. При этом не стоит пытаться скрыть выбоины или царапины. Человек все равно их заметит при покупке, так пусть он будет осведомлен о состоянии устройства сразу. Однако снимки серийного номера IMEI лучше не выкладывать.

В случае продажи iPhone не лишним будет выложить фотографию с настройкой iCloud, чтобы покупатель увидел, что устройство отвязано от сервиса. Набивать цену за счет наличия чехла нет смысла. Люди все равно оформляют чехлы под себя, а подобное навязывание аксессуаров может лишь отпугнуть заинтересованного в покупке клиента.

В описании следует акцентировать внимание на основной информации — какой у телефона объем памяти, сколько он держит заряд, как долго им пользовались. Если что-то не работает, об этом лучше сразу сообщить.

При формировании цены рекомендуется изучить вторичный рынок, посмотрев на минимальные и максимальные цены на данную модель. После того, как вы договорились с покупателем, назначайте встречу в людном месте — это позволит обезопасить вас от мошенников. Дайте человеку спокойно посидеть с гаджетом и изучить его работоспособность. Назначая встречу, лучше сразу договориться о цене, чтобы впоследствии не торговаться.