Киев, 11 марта. Украинские власти должны соответствующим образом отреагировать на недопустимый визит депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Госдуму РФ. Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» («ЕС») Ирина Геращенко.

На своей странице в Facebook соратница экс-лидера Украины Петра Порошенко опубликовала эмоциональный пост, в котором раскритиковала поездку главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука в Москву.

Геращенко отметила, что когда сопредседатель оппозиционной партии Вадим Рабинович выступил в Раде с предложением отправить парламентскую делегацию в Россию на парад Победы, публично его осудили только депутаты «ЕС».

«Даже не дождались 9 Мая, помчались в Москву фракцией. Когда представитель ОПЗЖ провокационно произносил на согласительном совете идеи поездки украинской парламентской делегации на парад Победы, публично это осудили только «ЕС» и еще кто-то из оппозиции. Монобольшинство и руководство парламента промолчали. Они только «Европейскую солидарность» бесконечно комментируют, а партнеров по реваншистской ширке — никогда», — заметила она.

В своей публикации депутат также решила напомнить, что Госдума, с представителями которой общались ее киевские коллеги, прежде одобрила введение на Украину войск.

«Ее (Госдумы. — прим. ФАН) депутаты — персоны нон-грата в цивилизованных странах. ОПЗЖ не скрывала, что они — «пятая колонна» Кремля, но никогда не демонстрировала это настолько откровенно и провокационно», — подчеркнула представительница «ЕС».

Она указала, что «Европейская солидарность» осуждает этот «провокационный» визит и ждет реакции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Накануне в Москве президент РФ Владимир Путин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и Виктор Медведчук обсудили парламентское измерение «нормандского формата», напоминает «Царьград». Представитель Украины предложил расширить «четверку», включив в нее парламентариев соответствующих стран. Российскому лидеру идея показалась интересной.