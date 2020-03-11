Кличко предпочел Порошенко и Зеленскому своего брата

Киев, 11 марта. Мэр Киева Виталий Кличко неожиданно заявил, что, выбирая между пятым и шестым президентами Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, предпочтение отдал бы своему брату.

Журналисты поинтересовались в градоначальника, как он относится к нынешнему и бывшему главам государства.

«Если выбирать между Порошенко или Зеленским, возьму своего брата. Он надежный, в разведку можно пойти, с уверенностью, что вернешься», – ответил мэр.

Кличко в продолжение темы признался, что желает Зеленскому добиться всех поставленных целей.

«Я искренне делаю все, чтобы помочь ему, потому что тем самым помогаю стране», – добавил он.

При этом на закономерный вопрос о том, мог бы он стать членом команды Зеленского, Кличко ответил уклончиво. Лишь намекнул, что политические предпочтения менять не любит.

«Я всегда был красного цвета, как представитель партии «Удар», а сейчас красный поменять на зеленый?» — задался он вопросом.

Говоря о Порошенко, Кличко подчеркнул, что не виделся с ним уже несколько месяцев, однако свой бывший альянс с экс-президентом страны ошибкой не считает.

Напомним, пост мэра украинской столицы Кличко занял в июне 2014 года. Бывшего боксера за прошедшие годы неоднократно критиковали за неэффективное управление, он не раз оказывался в центре скандалов.

В 2020 году на Украине пройдут выборы нового мэра украинской столицы. Кличко уже объявил о намерении баллотироваться на этот пост, заявив, что его теперь не столько волнуют руководящие должности, сколько реализация проектов. Он признался, что получает удовольствие от изменений, которые происходят в украинской столице, поэтому и собирается участвовать в предвыборной гонке.