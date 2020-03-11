МИД Таиланда заявил, что отмена выдачи виз не коснется россиян

Бангкок, 11 марта. Власти Таиланда намерены приостановить выдачу виз по прибытии гражданам 18 государств, однако это не коснется россиян. Об этом сообщили в отделе информации МИД Таиланда.

Как рассказала сотрудница министерства, сейчас между Россией и королевством действует соглашение о безвизовом пребывании в течение 30 дней.

«Мы пока это не отменяли», — подчеркнула она.

Ранее агентство Reuters сообщило, что таиландские власти из-за распространения коронавируса прекратили выдачу виз по прибытии для граждан 18 государств, в том числе и России. Также в список вошли Южная Корея, Италия и Китай, пишет URA.RU. Сотрудница МИД Таиланда подчеркнула, что объявление не вступило в силу, пока его не опубликовали в «Королевской газете». По ее словам, решение об отмене выдачи виз может начать действовать на этой или следующей неделе. Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства отметила, что инициатива касается тех, кто хочет пробыть в Таиланде длительное время, передает KP.RU.

«Если российский гражданин прилетит завтра в Таиланд, то он без проблем получит во время прохождения иммиграционного контроля штамп», — рассказала она ТАСС.

Сообщение о том, что россияне не смогут получить визу при въезде в Таиланд, ранее опровергло посольство королевства в РФ. На сайте дипломатического представительства подтвердили, что граждане России могут находится в Таиланде до 30 дней без предварительного оформления визы, пишет НСН.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в конце декабря в китайском городе Ухань. В Китае число зараженных превысило 80 тысяч, а жертвами инфекции в стране стали более трех тысяч человек. Также коронавирус распространился в Италии, Южной Корее, Иране, Испании и других странах. Ранее из-за эпидемии Таиланд запретил заходить в порт Пхукета итальянскому круизному лайнеру Costa Fortuna.