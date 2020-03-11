Успех турецких беспилотников в Идлибе оказался дутым

От турецких ударов в сирийской провинции Идлиб пострадало лишь два зенитных ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» Сирийской арабской армии. Об этом во второй половине 10 марта заявило Минобороны РФ в ответ на утреннее хвастливое утверждение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что беспилотники его страны якобы уничтожили восемь «Панцирей».

Корреспондент Федерального агентства новостей проанализировал имеющуюся информацию и пришел к выводу, что высказывание Эрдогана… совершенно не противоречит данным российского военного ведомства. Просто турецкие БПЛА могли атаковать совсем другие цели — и вовсе не те, которые им хотелось бы.

Желаемое за действительное

Время бравурных реляций Анкары наступило сразу после того, как на смену пафосно объявленной турецкой операции «Весенний щит» пришел режим прекращения огня по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

Пока турецкие части оттягивались к северу от трассы М4 и приступали к выводу техники с ранее развернутых в Идлибе наблюдательных пунктов, Эрдоган торжественно отрапортовал о том, что во время «Весеннего щита» турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты сумели уничтожить целых восемь ЗРПК «Панцирь-С1», поставленных Россией Сирии. При этом группировка действовавших над Идлибом турецких БПЛА заметных потерь не понесла, добавил он.

В свою очередь, Дамаск распространил сообщение командования САА, согласно которому одни лишь сирийские ЗРК «Бук» в Идлибе смогли «заземлить» порядка 20 турецких БПЛА, большая часть из которых рухнула на территории, подконтрольной джихадистам и туркам. Участия своих «Панцирей» в боевых действиях под Серакибом сирийцы не отрицали, но об эффективности применения ЗРПК и понесенными ими потерях СМИ Дамаска особо не распространялись.

Это обстоятельство было воспринято рядом иностранных аналитиков как косвенное подтверждение слов Эрдогана о разгроме «Панцирей», который якобы учинили в Идлибе турецкие беспилотники.

Можно предположить, что потери турецких беспилотников над Идлибом, если и не дотягивали в реальности до цифры «20», все же оказались весьма чувствительными. Иначе вряд ли, начиная со 2 марта, БПЛА Турции перешли бы от непрерывных налетов к тактике эпизодических ударов. Вполне возможно, что одной из причин этого как раз и стало появление в Идлибе сирийских «Панцирей».

«Крещеный» в Сирии

Раз уж речь зашла об этих ЗРПК, совершим небольшой экскурс в историю.

Разработка «Панциря» стартовала еще до развала СССР. Идеологическим и техническим прообразом нового комплекса ПВО стал принятый на вооружение в 1984 году зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска».

Конструкторскому бюро приборостроения в Туле была поставлена задача — создать систему, превосходящую по ТТХ «Тунгуску» и предназначенную для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных средств воздушного нападения, а также способную осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

В отличие от «Тунгуски», «Панцирь» сделали модульным, что позволило как смонтировать ЗРПК на колесном или гусеничном шасси, так и разместить его на палубе корабля. Обладающий большей помехозащищенностью, чем его предшественник, ЗРПК получил многоканальную систему захвата и сопровождения целей. Вооружение ЗРПК — 12 высокоманевренных зенитных управляемым ракет и спаренный 30-мм зенитный артавтомат со скорострельностью 5000 выстр/мин. Вкупе с РЛС (на основе фазированной антенной решетки) обнаружения и парой РЛС сопровождения, это позволяет «Панцирю» поражать цели, удаленные на 20 км, на высоте до 15 км даже без внешней поддержки.

«Панцирь» может работать полностью в автоматическом режиме и вести огонь по четырем целям одновременно. При этом временной промежуток между пусками ракет и захватами системой целей составляет всего 1,5 секунды. Помимо этого «Панцирь» может на ходу уничтожать воздушные цели, двигающиеся со скоростью 1000 м/с, и имеет возможность поражать малоразмерные разведывательные БПЛА ближнего действия.

Впервые новый ЗРПК был продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне еще в 1995 году. Но продолжительные испытания, необходимость «доводки» комплекса и иные факторы изрядно затянули принятие «Панциря» на вооружение. Это случилось только 16 ноября 2012 года.

Любопытно, что еще до этого «Панцири» уже стали поставлять на экспорт. Одним из иностранных получателей ЗРПК как раз и стала Сирия, на территории которой, по неподтвержденным данным, состоялось первое «боевое крещение» «Панциря». Считается, что именно с его помощью сирийцы 22 июня 2012 года сбили возле Латакии турецкий самолет-разведчик RF-4E.

«Нельзя было так делать»

С началом сирийской кампании «Панцири» приступили к обеспечению ПВО авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. В целом ЗРПК показали себя в Сирии как весьма эффективное в умелых руках средство ПВО. Например, только за конец марта — начало июля 2017 года «Панцири» ВС РФ над Хмеймимом, Тартусом и Масьяфом успешно уничтожили 12 воздушных целей, в том числе три реактивных снаряда и пять беспилотников.

Вместе с тем опыт применения ЗРПК в Сирии показал, что «Панцирь» нуждается в ряде доработок. О том, что российские комплексы подверглись соответствующей модернизации, не раз упоминали как главный конструктор «Панциря» Валерий Слугин, так и командующий Войсками противовоздушной и противоракетной обороны России Виктор Гуменный.

Данные о том, что такую доработку успели пройти сирийские ЗРПК, отсутствуют. Зато имеются сведения о недостаточной тактической подготовке расчетов «Панцирей» САА. Типичной ошибкой сирийцев являлась ситуация, когда расстрелявшая весь боекомплект самоходная установка вместо немедленной смены позиции продолжала оставаться на прежнем месте, часто без какой-либо маскировки. Подобное, скажем мягко, легкомыслие сирийцев дважды приводило к поражению «Панцирей» израильтянами.

В частности, по словам Слугина, 10 мая 2018 года в «Панцирь» САА, несмотря на то, что ЗРПК сумел ранее поразить восемь воздушных целей, все-таки угодила израильская ракета Spike. Почему так получилось? Потому что, истратив боекомплект, сирийский комплекс стал дожидаться транспортно-заряжающую машину на прежней, уже вскрытой израильтянами позиции.

«Нельзя было так делать — надо было сразу уводить боевую машину с позиции после отстрела боекомплекта, немедленно! Тогда все было бы хорошо», — отметил Слугин.

Итак, истративший весь боекомплект и своевременно не сменивший позицию «Панцирь», несмотря на свои высокие ТТХ, рискует угодить под удар противника, что может привести к повреждению или даже уничтожению ЗРПК. Увы, a la guerre comme a la guerre… Запомним этот момент и вернемся к ситуации в Идлибе.

Как мы уже знаем, даже самое лучшее в мире вооружение при ошибках, допущенных в ходе его применения, не застраховано от поражения противником. Раз сирийцы применяли свои «Панцири» в зоне досягаемости разведывательно-ударных БПЛА и иных средств поражения турецкой стороны, то, конечно, какая-то часть этих ЗРПК вполне имела шанс высадить весь боекомплект по воздушным целям, а затем угодить под атаку османов.

Другое дело, что озвученная Эрдоганом цифра — восемь уничтоженных сирийских «Панцирей» — вызывала изрядный скепсис. То, что сомнения в правдивости Анкары являлись оправданными, стало ясно во второй половине 10 марта, когда высказывания Эрдогана решило прокомментировать Минобороны России.

В российском военном ведомстве назвали «более чем преувеличением» заявления президента Турецкой Республики о якобы уничтожении в провинции Идлиб восьми сирийских ЗРПК. По словам российских военных, основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая «Панцири», были и остаются сосредоточены прежде всего на прикрытии Дамаска. Из-за этого подразделения САА в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего… четыре «Панциря».

«В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь». В настоящее время завершается их восстановление», — добавили в Минобороны РФ.

Война — путь обмана

Вот так: не восемь, а два, и не уничтожены, а лишь повреждены. Самое любопытное во всей этой истории то, что сам Эрдоган действительно вполне мог быть на 100% уверен в уничтожении восьми ЗРПК САА!

Как же так могло получиться? Элементарно. Еще Сунь-цзы очень точно подметил: «Война — это путь обмана». Действительно, с древнейших пор участники военных действий уяснили, как много выгод можно получить, если ввести противника в заблуждение. В рамках этого нехитрого правила противоборствующие стороны старались всячески спрятать и замаскировать свои силы, подставляя под вражеский удар разнообразные обманки и ложные позиции. К началу XXI века военнослужащие современных армий научились не только быстро маскироваться, но и сооружать весьма похожие макеты военной техники.

Десяток бойцов при помощи подручых материалов способны буквально за час настолько преобразить обычный грузовик, что его едва ли не каждый оператор БПЛА примет за «Панцирь». Мало того, в Российской армии имеются части, способные при помощи надувных макетов за считанные минуты развертывать целые «танковые роты», «авиаэскадрильи», а также «батареи» и «дивизионы» «ЗРК» или «ЗРПК».

Иными словами, армия Эрдогана вполне могла с азартом гвоздить в Идлибе по кустарным имитациям или надувным макетам сирийских «Панцирей», а позже с чистой совестью докладывать «наверх» о «невиданных победах». По крайней мере, такая гипотеза прекрасно объясняет, как могут не противоречить друг другу заявление Эрдогана о «разгроме» ЗРПК и сообщение Минобороны РФ о том, что от турецких ударов в Идлибе пострадала лишь пара «Панцирей».

С чем мы Анкару и поздравляем.