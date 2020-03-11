Эрдоган пообещал сирийским наемникам турецкое гражданство за нападения на ЛНА

Анкара, 11 марта. Турция начнет защищать сирийских боевиков, чтобы они могли избежать наказания за убийства в Ливии и Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал выдать турецкое гражданство террористам, прибывшим в Триполи из сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Afrigatenews со ссылкой на свои источники. По данным издания, таким образом члены вооруженных группировок смогут избавиться от обвинений в терроризме.

Отмечается, что в планах Эрдогана вывезти из Идлиба 16 000 экстремистов, чтобы перебросить их в ливийскую столицу. По последним данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сейчас на стороне Правительства национального согласия воюет 6 650 протурецких наемников. Помимо террористов, Анкара отправляет в Ливию своих солдат, а также поддерживает бандформирования, поставляя для них вооружение и военную технику. Эти грузы пересылаются в Триполи в обход существующего эмбарго на поставку оружия в североафриканскую страну.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, сирийские боевики не только атакуют силы Ливийской национальной армии. Во время перемирия наемники нападали на мирных жителей в Триполи, забирая у них имущество и устраивая над ними расправу. Они обстреливают как позиции военных, так и жилые районы города.