Минобороны Украины признало, что армия не сможет быстро перейти на стандарты НАТО

Киев, 11 марта. Цель внедрить стандарты НАТО в украинской армии недосягаема в ближайшее время, заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Он выступил перед коллективом Минобороны.

По его словам, несмотря на это, вооруженным силам надо стремиться взаимодействовать с силами альянса. Таран возглавил военное ведомство Украины 4 марта, когда Верховная рада сменила премьера и утвердила новый состав кабинета министров страны​​​. Таран призвал учитывать реалии Украины.

«Главным заданием министерства обороны вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели — целостной адаптации вооруженных сил Украины по стандартам НАТО — у нас должна быть полностью реальная цель – максимальное обеспечение способности вооруженных сил взаимодействовать с силами альянса», — подчеркнул он.

Власти Украины поставили в качестве цели до 2025 года достичь критериев, необходимых для вступления страны в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщаелось в проекте программы действий кабинета министров, опубликованном на сайте Верховной рады.

Согласно целям проекта, Вооруженные силы Украины должны достичь новых способностей, соответствующих военным критериям членства в альянсе. В рамках выполнения программы правительство Украины планирует внедрять определенные технические и административные стандарты НАТО.

Документ также предусматривает планы Киева по вступлению Украины в ЕС. Среди целей названо достижение соответствия страны Копенгагенским критериям для членства в Евросоюзе. В программе говорится о намерениях украинского правительства обеспечить рост прямых инвестиций из стран ЕС и увеличить финансовую помощь Евросоюза Украине.