Бессараб заявила, что Россия сможет преодолеть трудности только с сильным лидером

Москва, 11 марта. Обеспечение внутренней стабильности в России становится как никогда важным на фоне обострения обстановки в мире, и одним из решений в этом направлении является изменение основного закона РФ, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Существует ситуация с коронавирусом, изменение стоимости нефти на мировых рынках — то, что может дестабилизировать экономику РФ», — напомнила она в комментарии изданию iReactor.

Кроме того, депутат указала на внешние угрозы для страны.

«Наш народ вполне может сплотиться вокруг одного лидера и, благодаря этому, преодолеть какие-то трудности», — заявила Бессараб.

Депутат напомнила, что законопроект о поправках в Конституцию РФ затрагивает политическую, социальную и экономическую сферы жизни. Все они в том числе нацелены и на обеспечение стабильности и безопасности в стране, защите ее от внутренних и внешних угроз.

«В проекте поправок происходит и обновление функций и обязанностей президента. По сути, это несколько иные обязанности, чем на настоящем этапе», — отметила политик.

По ее мнению, это решение объективно и грамотно с юридической точки зрения.

«Думаю, что Конституционный суд сможет эту идею поддержать», — сообщила Бессараб.

Напомним, 10 марта Госдума РФ утвердила законопроект о поправках к Конституции РФ в третьем, окончательном чтении. В тот же день депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничение на число сроков президентства. Ее инициативу поддержала Госдума. Президент РФ Владимир Путин заявил, снять ограничение будет возможно только в случае, если Конституционный суд не сочтет это нарушением основного закона страны.

Бессараб убеждена, что КС РФ сможет поддержать эту идею. При этом она подчеркнула, что речь идет не о пожизненном сроке для главы государства, а именно о выборном процессе.