Путин уверен, что Россия спокойно пройдет период турбулентности в экономике

Москва, 11 марта. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия успешно минует сложную экономическую ситуацию, которую он назвал временной «турбулентностью». Об этом глава государства сказал на встрече с представителями крупного бизнеса.

«Я уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно. Более того, думаю, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе», — отметил Путин.

По словам президента, у правительства и Центробанка есть достаточно инструментов для того, чтобы сохранять стабильность. Их задача — минимизировать последствия обрушения нефтяных цен для страны. Путин также обратил внимание на важность инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики, пишет «Царьград».

Напомним, стоимость нефти на мировом рынке рухнула в ночь на 9 марта после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, касающейся сокращения объемов добычи черного золота. Россия на фоне распространения коронавируса настаивала на продлении договоренностей на прежних условиях, также эту позицию поддержал Казахстан. При этом другие участники объединения, в том числе Саудовская Аравия, предлагали наращивать объемы добычи нефти. Отметим, что сдерживание объемов добычи по факту не приводило к сокращению сырья на рынке, поскольку освободившуюся нишу тут же заняла американская сланцевая нефть.