Памфилова назвала сумму контракта с подключенной к голосованию по конституции PR-компанией

Москва, 11 марта. Обеспечивать информационное сопровождение мероприятий Центризбиркома РФ в ходе голосования по правкам в конституцию будет PR-агентство «ИМА-Консалтинг», которое возглавляет Вартан Саркисов. Сумма контракта при этом составит 35,9 млн рублей. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии РФ рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, данная компания была выбрана не случайно. Свою роль сыграл опыт сотрудничества с «ИМА-Консалтинг» во время президентской компании. Кроме того, именно эта компания дала самое низкое ценовое предложение и рискнула еще до официального заключения контракта за свой счет, авансом, изготовить информационную продукцию.

Памфилова отметила, что контракт предусматривает не только создание логотипа и слогана кампании, но и роликов, наружные баннеров и других разъяснительных материалов.

По словам Вартана Саркисова, слоганы, логотипы и т. д. были утверждены в результате кропотливой работы с респондентами в фокус-группах. Разработано более 50 сценариев роликов, в том числе — в анимационном стиле, разъясняющие различные аспекты волеизъявления граждан. Именно на их изготовление ушла большая часть средств.

К съемке роликов планируется привлечь лидеров общественного мнения, которые расскажут, почему важно придти и проголосовать. Также будет разработано девять аудиороликов для размещения на радио.

Весь видеоматериал, по словам Саркисова, тестирует ВЦИОМ. От некоторых роликов в результате тестирования пришлось отказаться.

«Это рабочие моменты!» — констатировал он.

Глава PR-агентства подчеркнул, что главная задача — информирование населения. Участникам заседания и зрителям Интернет-трансляции были впервые продемонстрированы несколько роликов, в одном из которых актер Сергей Безруков рассказал о важности поправки о защите русского языка и голосовании. Всего роликов будет около 30.

Элла Памфилова в связи с этим отметила, что самый лучший слоган озвучил президент России — «Как народ решит, так и будет!»

Напомним, голосование за внесение поправок в Конституцию РФ пройдет 22 апреля 2020 года.