«Новая газета» продолжает материалами по Сирии свой давний и остающийся неизменным курс критики и дискредитации российской политики. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Информационная война

«Новая газета», в очередной раз доказывая свой антироссийский статус, проводит информационную кампанию против России в Сирии. Устами сирийских террористов из так называемой «Свободной сирийской армии» (ССА) «Новая газета» обвиняет Россию в «оккупации Сирии» и призывает россиян «выходить на улицы».

Автор нового антироссийского материала — корреспондент «Новой газеты» Вадих эль-Хайек, который уже не первый раз берет интервью у террористов. В этот раз его героем стал Риад аль-Асад, которого «Новая газета» называет «создателем «Свободной сирийской армии».

В 2011 году «создатель» ССА дезертировал из ВВС Сирии и вместе с поддержавшими его предателями из офицерского состава объявил о создании «Свободной сирийской армии». Целью этой организации было «воевать до свержения правительства в Дамаске». Командование ССА с самого начала войны находилось в Турции и под охраной турецких войск.

Вскоре Риад аль-Асад стал известен как сторонник джихадистов и их методов: в 2012 году он объявил, что «использование террористов-смертников является неотъемлемой частью сирийской революции, неотъемлемой частью действий ССА».

Устами бывшего главаря террористов «Новая газета» называет российские войска «оккупантами», которые «помогают террористам убивать сирийский народ».

«Вы оккупанты. Вам пора уйти из Сирии», — заявил Риад аль-Асад.

Дискредитация России

Как отметил Сергей Простаков, «Новая газета» продолжает материалами по Сирии свой давний и остающийся неизменным курс — она пытается критиковать и дискредитировать российскую политику. При этом использует способы, которые не только рискованны с точки зрения законности, но и лежат вне всяких моральных рамок.

«Именно активность террористов вынудила сирийскую армию проводить операции по их нейтрализации. Сирийская армия добилась серьезного успеха при российской поддержке, очистив от террористических формирований в ходе своего наступления часть провинции Идлиб. Любой успех России многие оппозиционные медиа расценивают как личное поражение и позор, и кампания в Идлибе не стала исключением», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, не брезгуя использовать в своих материалах слова откровенных радикалов и террористов, «Новая газета» показывает, что для нее при критике российской власти приемлемы любые средства, в том числе распространение элементов пропаганды терроризма. При этом дискредитируются действия российской армии в полном соответствии с «афганским» и «чеченским» шаблонами, с помощью которых и ранее велась пропаганда против нашей страны с целью ее очернения, деморализации населения и развала государства.

«Боевики же, используя «Новую газету» для трансляции своих тезисов, добиваются сочувствия аудитории, делая ее более лояльной и подготавливая таким образом ее к дальнейшей пропагандистской обработке», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт уверен, что Россия в реальности сейчас выступила гарантом прекращения эскалации в Идлибе. Успехи сирийской армии не стали бессмысленными, а турецким амбициям и надеждам террористов не суждено было оправдаться.

«Однако действия, подобные материалам «Новой», способны лишь разжечь взаимную вражду — не только в Сирии, но и в России, перечеркивая все мирные усилия руководства страны», — заключил Сергей Простаков.

Эксперт призвал правоохранительные органы проверить «Новую газету» по факту распространения пропаганды терроризма и призывов к незаконным митингам.