Пользователи осудили катающуюся в Альпах в разгар эпидемии коронавируса Бородину

Москва, 11 марта. Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина выложила ряд фотографий и видеороликов со своего отдыха во французских Альпах. Девушка решила отметить свое 37-летие вместе с друзьями в «Куршавеле» — в одном из самых известных и дорогих горнолыжных курортов мира.

Ведущая остановилась в коттедже, неделя проживания в котором стоит около 2 млн рублей. Домик оборудован собственным бассейном, а с балкона открывается прекрасный вид. Бородина в свои 37 лет впервые попробовала покататься на лыжах. Для этого она облачилась в горнолыжный костюм от Fendi за 200 тыс. рублей. Многие пользователи в шутку отметили, что телеведущая в этом костюме похожа на штурмовика из «Звездных войн».

«В первый раз на лыжах в 37 лет, какой оказывается это кайф! Я всегда думала, что это скучно. Типа сноуборд прикольней, но нет — лыжи тоже круто», — отметила Бородина.

Банкет в честь своего дня рождения звезда «Дома-2» устроила прямо на улице, созвав своих друзей.

Отметим, что далеко не все пользователи оценили размах гуляний Бородиной. Некоторые обратили внимание на то, что в разгар эпидемии коронавируса целесообразность поездки в Европу сомнительна. Они стали призывать теледиву пройти карантин после возвращения в Россию.

«Ксюша, вас после отдыха поместят на карантин?», «А вы будете соблюдать двухнедельный карантин по приезду в Россию, как это требует Роспотребнадзор?», «Пир во время чумы», «Новый формат хайпа что ли?», — пишут в комментариях.

Отметим, что ранее критике подверглась известный музыкальный продюсер Яна Рудковская. На прошлой неделе она объявила, что летит в Париж и выложила фотографию из самолета. На снимке женщина изображена в медицинской маске и пилотке стюардессы «Аэрофлота». После возвращения из поездки Рудковская согласилась на добровольный карантин.