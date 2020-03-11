Госдума приняла закон о поправках в Конституцию. События дня. ФАН-ТВ

Госдума приняла закон о поправках в Конституцию Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении проект закона о поправках к Конституции РФ. За проголосовало 383 депутата, против — 0, воздержались — 43. Теперь поправки должен одобрить Совет Федерации и региональные парламенты. Формально у них есть на это год, но они ограничены датой общероссийского голосования, оно назначено на 22 апреля. В частности, в поправках фиксируется статус русского языка как языка государствообразующего народа. Для защиты традиционных ценностей появилось положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. МРОТ должен быть не ниже величины прожиточного минимума. Что касается участия Владимира Путина в следующих президентских выборах, то эту поправку должен оценить Конституционный суд.

Джо Байден в шаге от выборов Бывший вице-президент США Джо Байден практически гарантировал себе выдвижение против Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. 10 марта праймериз прошли в шести штатах. Поражение Берни Сандерса в Мичигане не оставило шансов на получение нужного числа делегатов. Ему необходимо заполучить более половины всех оставшихся, а избиратели неголосовавших штатов симпатизируют Джо Байдену. И еще один фактор, масштаб поражения Берни Сандерса настолько велик, что он даже не стал выступать с речами после завершения голосования. Зато Байден не промолчал. «Я хочу поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за их бесконечную энергию и запал. Наша цель — общая, и сообща мы победим Дональда Трампа. Мы победим вместе и объединим нашу нацию», — заявил бывший вице-президент США. Помощники кандидата Берни Сандерса рассказали телеканалу CNN, что сенатор не ожидал настолько масштабного поражения в Мичигане. Но, по его же словам, на дебатах он будет. Они пройдут 15 марта, и впервые на них будут присутствовать только два кандидата.

Снижение возраста выхода на негосударственную пенсию Совет Федерации РФ одобрил закон о снижении возраста для получения негосударственной пенсии. Для женщин устанавливается порог в 55 лет, для мужчин — в 60. Напомним, что действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Эти же правила действовали и для выхода на негосударственную пенсию. И, по мнению авторов законопроекта, поздний выход делает ее менее привлекательной для потенциальных вкладчиков, и из-за этого объем поступлений в НПФ сокращается. Законодатели отмечают, что данная норма станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое положение. Ранее соответствующую инициативу одобрила Госдума.