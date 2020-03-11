Госдума приняла закон о поправках в Конституцию. События дня. ФАН-ТВ

Госдума приняла закон о поправках в Конституцию
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении проект закона о поправках к Конституции РФ. За проголосовало 383 депутата, против — 0, воздержались — 43. Теперь поправки должен одобрить Совет Федерации и региональные парламенты. Формально у них есть на это год, но они ограничены датой общероссийского голосования, оно назначено на 22 апреля. В частности, в поправках фиксируется статус русского языка как языка государствообразующего народа. Для защиты традиционных ценностей появилось положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. МРОТ должен быть не ниже величины прожиточного минимума. Что касается участия Владимира Путина в следующих президентских выборах, то эту поправку должен оценить Конституционный суд.
Джо Байден в шаге от выборов
Бывший вице-президент США Джо Байден практически гарантировал себе выдвижение против Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. 10 марта праймериз прошли в шести штатах. Поражение Берни Сандерса в Мичигане не оставило шансов на получение нужного числа делегатов. Ему необходимо заполучить более половины всех оставшихся, а избиратели неголосовавших штатов симпатизируют Джо Байдену. И еще один фактор, масштаб поражения Берни Сандерса настолько велик, что он даже не стал выступать с речами после завершения голосования. Зато Байден не промолчал.
«Я хочу поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за их бесконечную энергию и запал. Наша цель — общая, и сообща мы победим Дональда Трампа. Мы победим вместе и объединим нашу нацию», — заявил бывший вице-президент США.
Помощники кандидата Берни Сандерса рассказали телеканалу CNN, что сенатор не ожидал настолько масштабного поражения в Мичигане. Но, по его же словам, на дебатах он будет. Они пройдут 15 марта, и впервые на них будут присутствовать только два кандидата.
Снижение возраста выхода на негосударственную пенсию
Совет Федерации РФ одобрил закон о снижении возраста для получения негосударственной пенсии. Для женщин устанавливается порог в 55 лет, для мужчин — в 60. Напомним, что действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Эти же правила действовали и для выхода на негосударственную пенсию. И, по мнению авторов законопроекта, поздний выход делает ее менее привлекательной для потенциальных вкладчиков, и из-за этого объем поступлений в НПФ сокращается. Законодатели отмечают, что данная норма станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое положение. Ранее соответствующую инициативу одобрила Госдума.
Испытания вертолета Ка-32 начнутся в 2021 году
До конца 2020 холдинг «Вертолеты России» планирует создать первый опытный образец модернизированного вертолета типа Ка-32. К его летным испытаниям приступят уже к началу следующего года. Об этом сообщил генеральный директор Андрей Богинский. По его словам, работа над модернизацией Ка-32 идет полным ходом.
«Мы ожидаем, что до конца года появится первый опытный образец, и мы приступим к первым летным испытаниям. Конец этого года — начало следующего», — прогнозирует гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Как подчеркивает Богинский, в планы холдинга прежде всего входит модернизация той техники, которая есть у ключевых эксплуатантов в Южной Корее, Европе, Турции и КНР. Отметим, что программа модернизации многоцелевых вертолетов Ка-32 была впервые представлена на выставке HeliRussia в мае прошлого года.