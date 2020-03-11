Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обладает многомиллионной «копилкой», позволяющей владеть элитной недвижимостью стоимостью 350 млн рублей, оформленной на членов его семьи. Подробнее в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН).

«Заказуха» в «Новой газете» поставлена на поток

«Новая газета» и главный редактор издания Дмитрий Муратов не раз становились объектами журналистских расследований. В 2019 году сотрудничавший с «Новой» человек обратился в ФАН с рассказом о «внутренней кухне» издания. Он сообщил, что публикация заказных материалов в редакции поставлена на поток. При этом в теневой схеме участвуют как Муратов, как главное лицо, так и другие члены руководства. За публикацию «заказухи» главный редактор требует «смешную цену» — 2 млн рублей, а если заказчиком является источник, «сливающий информацию», — 1,5 млн.

В расследовании ФАН ранее сообщалось, что деньги от заказчиков поступают не на бюджетные счета «Новой газеты», а в личную копилку Муратова и компании. При этом главред напрямую с заказчиками не встречается, опасаясь разоблачения и наступления ответственности. Столь солидный доход на личных счетах Муратова рано или поздно стал бы достоянием общественности, поэтому главный редактор использовал отработанную схему, заключающуюся в переводе средств на счета близких людей и приобретение недвижимости с последующей регистрацией на членов семьи. Для понимания данной схемы необходимо более тщательно рассмотреть «семейное древо» Дмитрия Муратова.

«Финансовая пиявка» на теле Центробанка РФ

Старшая дочь главного редактора «Новой газеты» Ксения Муратова за несколько лет совершила поразительный подъем по карьерной лестнице. Поспособствовать получению высоких должностей дочери Муратова могли его общественное положение и широкий круг знакомств в сфере PR-технологий и журналистики. Эти связи и сыграли решающую роль в создании карьеры Ксении.

Дмитрий Муратов познакомил дочь с Сергеем Зверевым, президентом «КРОС» — крупнейшей в России и одной из самых успешных в мире PR-компаний. В 2012 году он занимал должность главы департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ.

Протекторат Муратова и продвижение Зверевым позволили Ксении стать проректором НИУ ВШЭ, а уже через два года устроиться на работу в Центральный банк России, причем сразу советником председателя Эльвиры Набиуллиной. В этом вопросе Ксении вновь помог Зверев, ведь его компания «КРОС» сотрудничала с государственными органами, крупными компаниями, в том числе Минфином, Минэкономразвития и Центробанком.

Занимаемая Муратовой должность помогла ей существенно увеличить благосостояние. По информации онлайн-сервиса «Декларатор», официальный доход дочери главреда «Новой» в 2013 году, будучи проректором НИУ ВШЭ, составлял почти 4 млн рублей в год.

После начала работы в ЦБ РФ сумма заработка увеличилась в несколько раз. Издание «ПолитОнлайн», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, выяснило, что Муратова в период с 2017 по 2019 годы заработала порядка 40 млн рублей. Эту информацию подтвердил и наш источник в Пенсионном фонде РФ. Согласно полученным данным, официальная заработная плата советника Набиуллиной, без учета солидных премий, в 2019 году составила более 11 млн рублей, а в 2018 году — 16 млн. Другими словами, всего за четыре года Муратова увеличила свой доход в четыре раза. Кроме того, в распоряжении Ксении Муратовой находятся три дорогостоящих автомобиля.

Но не только Ксения получила выгоду от фактически построенной ее отцом карьеры. Дмитрий Муратов приобрел инструмент давления на чиновника столь высокого уровня как глава Центробанка.

«Она часто не появляется на работе или опаздывает, пиарщики ее ненавидят за тупость и неспособность придумать что-то самостоятельно. Фактически, Ксения — пятое колесо в телеге. Она на своем посту не нужна. Но есть нюанс. Именно через нее «Новая Газета» получает деньги, которые они должны Муратову за отсутствие негативных публикаций в адрес Центробанка. Причем, когда Муратову хотели несколько раз уволить, приезжал лично ее папа и объяснял, что после этого «НГ» будет публиковать расследования по коррупции в вотчине Набиуллиной. После чего Ксению оставляли на посту, и она продолжала зарабатывать деньги для своего отца», — рассказал источник «ПолитОнлайн».

Шантаж и угрозы главреда «Новой» позволили Ксении сохранить должность в ЦБ РФ, а Дмитрию — укрепить свое положение.

О семье главреда «Новой» в редакции говорить не принято

Ирина Столярова — главное связующее звено в схеме распределения средств Муратова, полученных от состоятельных заказчиков материалов. Она является гражданской женой Дмитрия Муратова, их брак официально не зарегистрирован. Главред «Новой» тщательно скрывает ее от общественности, боясь огласки и интереса со стороны СМИ. Неудивительно, что Муратов на все мероприятиях приходит один. Несмотря на стремление скрыть семейную жизнь и связь со Столяровой, она четкой линией прослеживается при рассмотрении принадлежащего ей имущества.

«О своей жене Муратов особо не распространяется. На работе о ней практически никто не знает. А кто задает вопросы о личной жизни, нарывается на суровый взгляд и выпады от Муратова. В общем, о семье главреда в редакции говорить не принято», — сообщил источник в «Новой газете».

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Столярова выступает собственником элитной квартиры по адресу: г. Москва, Большой Овчинниковский пер., д. 20. По полученным данным, в начале февраля квартира была разделена на две части, но собственником обоих новообразованных помещений продолжает числиться Ирина Столярова.

Квартира примечательна тем, что в ней с 2019 года зарегистрирована младшая дочь Дмитрия Муратова — Анна, о которой мы расскажем чуть позже. Общая площадь принадлежащего Столяровой жилого помещения составляет 252 кв.м. По оценке ЦИАН, рыночная стоимость квартиры — 140 млн рублей. Для более комфортного проживания Столярова обладает и «машиноместом» на два автомобиля. Стоимость этих парковочных мест — 5 млн рублей.

Помимо имущества на Большом Овчинниковском у гражданской жены Муратова ранее в долевой собственности находилась недвижимость по адресу: г. Москва, Богословский пер., д. 3. Столяровой принадлежало 2/3 долей квартиры общей площадью 115 кв.м, стоимость которой ЦИАН оценивает примерно в 80 млн рублей. Оставшаяся 1/3 долей квартиры на Богословском переулке принадлежала Муратову Дмитрию Дмитриевичу — сыну главреда «Новой газеты».

В указанной квартире на Богословском переулке до 2019 года была зарегистрирована и Анна Муратова. Помимо городской недвижимости в собственности Ирины Столяровой находятся дома и земли в Московской области. Гражданской жене Муратова принадлежит или принадлежали ранее как минимум пять известных нашей редакции земельных участков в Одинцовском районе.

Четыре земельных участка в пос. Голицыно, на улице Южный квартал принадлежат непосредственно Столяровой, причем один из них в 2012 году перешел в ее распоряжение по договору купли-продажи от сына главреда «Новой» Муратова Д.Д. Еще один участок, по адресу: Московская область, Одинцовский район, Голицынская п/а, пос. Голицыно, Южный квартал, в 2012 году был передан Ириной Столяровой Муратовой Анне Дмитриевной. Таким образом, официальные документы подтверждают, что Столярову с детьми Муратова связывают крепкие семейные узы.

Согласно выпискам из ЕГРН следует, что суммарная площадь пяти указанных земельных участков, которые находятся или находились в собственности у Столяровой, составляет почти 6 тысяч кв.м. Их стоимость на основании средней рыночной цены земель в данном регионе достигает 30 млн рублей. Получив сведения об имуществе гражданской жены Дмитрия Муратова, корреспондент ФАН осуществил выезд в поселок Голицыно, чтобы сделать фотографии указанных в выписках ЕГРН земельных участков. Выяснилось, что в распоряжении Столяровой имеются не только земли, но и жилые дома, располагающиеся на них.

На одном из участков Столяровой, на берегу озера, располагается двухэтажный жилой дом площадью 650 кв.м., что подтверждается данными из публичной кадастровой карты. Жилое строение выделяется своими габаритами по сравнению с остальными домами в Голицыно. Участок вокруг дома огорожен высоким забором, поэтому более детальных снимков территории получить не удалось. Согласно оценке ЦИАН, подобный дом имеет стоимость порядка 87 млн рублей, причем без учета дизайнерского ремонта и богатого внутреннего убранства, что присуще строениям подобного типа.

На соседнем участке располагается еще один дом, принадлежащий Столяровой. Он менее внушительный по сравнению с предыдущим, однако имеет три этажа и построен из деревянных материалов. Стоимость такого жилого помещения, согласно рыночной стоимости, оценивается в сумму порядка 8 млн рублей.

Общая стоимость всей недвижимости, находящейся или бывшей в собственности у гражданской жены главреда «Новой», составляет порядка 350 млн рублей. По сравнению с количеством и стоимостью недвижимости Столяровой имущество самого Дмитрия Муратова выглядит довольно скромным. В собственности главного редактора «Новой газеты» находится жилой дом площадью 124,3 кв.м. в Косовке — деревне в Троицком административном округе Москвы. Согласно ЦИАН, такая недвижимость оценивается примерно в 5 млн рублей.

Помимо указанного дома с 2008 года Муратов обладает 1/3 долей в собственности на квартиру в г. Москва, ул. Мневники. Остальные доли были разделены между дочерью Ксенией и Татьяной Муратовой, которые также обладают по 1/3 долей в собственности.

Возникает вполне логичный вопрос об объеме заработка и источнике дохода Столяровой, который позволяет ей обладать столь дорогостоящим имуществом. Ирина является предпринимателем, хотя данный факт не должен никого вводить в заблуждение. Столярова И.В. числится учредителем как минимум двух действующих на данный момент организаций — ООО «Грин Лэнд» и ООО «Грин Трейд». Обе компании были учреждены ею совместно с некой Юлией Емелиной, которая выступает в них гендиректором. Суммарная прибыль двух указанных организаций, согласно сервису «Руспрофайл», в период с 2012 по 2018 года составила 256 тысяч рублей.

Других доходов жены Муратова обнаружить на данный момент не удалось. Для женщины, обладающие имуществом стоимостью 350 млн рублей, доходом 256 тысяч рублей за шесть лет, вызывает вопросы. Журналистские расследования о получении средств «Новой газетой» из тайных источников и наличие земельных участков, квартир и домов у Столяровой могут говорить о сокрытии Дмитрием Муратовым недвижимости и использовании классического приема в виде регистрации имущества на членов семьи.

Подрастающее поколение«клана Муратовых»

Дмитрий Дмитриевич Муратов — сын главреда «Новой газеты». Он получил образование в МГУ, как и старшая дочь Муратова — Ксения. Официальным местом работы является компания Enplex games — московская студия-разработчик игровых проектов, в должности PR-директора. Компания, согласно сервису «Руспрофайл», была зарегистрирована двумя кипрскими организациями, учрежденными в 2016 году, а также Натальей Наливкиной, указанной на сайте Enplex games в качестве специалиста по СЕО.

Регистрация компании на Кипре дает ряд преимуществ тем, кто стремится скрыть информацию о финансовой деятельности и источниках получения дохода. Речь идет о кипрской офшорной зоне — территории, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения при условии осуществления деятельности за пределами Кипра.

Таким образом, получить данные об источнике средств Enplex games не представляется возможным. Но один момент в деятельности организации вызывает интерес. Первая прибыль компании появилась именно в 2017 году, когда на пост PR-директора устроился Муратов-младший. Учитывая выгодный вариант скрытого финансирования за счет кипрских офшоров, операции по которым не отследить, поддержку в начинаниях сына мог оказать главред «Новой газеты».

Младшая дочь главного редактора «Новой» Анна Муратова проходит обучение в CAS (New York University College) на кафедре журналистики. Среднее образование дочь Муратова получила не в России, а в самом престижном учебном заведении Британии — в Оксфорде. Не имея серьезных навыков, Анна Муратова быстро стала не только главным репортером Washington Square News, но и заместителем главного редактора.

Оплата обучения и проживания дочери в Нью-Йорке обходится Муратову в миллионы рублей ежегодно. Согласно ресурсу UNIPAGE стоимость обучения иностранных граждан в NewYork University College составляет 46,17 тысячи долларов в год, или около 3 млн рублей. Проживание в престижном вузе США обходится еще приблизительно в 2 млн рублей (2,5 тысячи долларов в месяц). Таким образом, ежегодная сумма, которую Муратов выделяет на обучение младшей дочери, составляет 5 млн рублей.

Очевидно, что заработная плата главреда «Новой» не позволяет Дмитрию Муратову обладать столь дорогостоящей недвижимостью, находящейся в распоряжении Столяровой, и содержать семью, требующую миллионных затрат.

Кто Муратову платит, тот его и танцует

«Новая газета» позиционирует себя независимым изданием, поднимающим острые темы, с указанием на проблемы в обществе и привычкой считать чужие деньги. Пытаясь выявить коррупционные схемы чиновников, издание упорно не замечает факта наличия финансовых и имущественных активов у Муратова, оформленных на членов его семьи.

Зарегистрированная на гражданскую жену недвижимость стоимостью около 350 млн рублей, обучение детей в престижных московских, а в случае с Анной и зарубежных вузах, доказывает наличие многомиллионного состояния, скрытого от глаз общественности. «Новая Газета» для Муратова — инструмент обогащения себя и своих близких, и при появлении возможности увеличить доход, публикуя «правду», за которую уплачено, «журналистская этика» отходит на второй план.

Наиболее комично выглядит ситуация со сбором пожертвований, где «Новая газета» выставляет себя нуждающейся в средствах для существования. Донаты, согласно статистике, представленной самим изданием, ежемесячно высылают порядка шести-восьми тысяч человек.

Система сбора пожертвований с народа вместе с публикацией заказных материалов может использоваться Муратовым в качестве инструмента для пополнения своей многомиллионной «копилки» для приобретения дорогостоящих квартир, земельных участков и загородных домов.

Редакция Федерального агентства новостей просит «Новую газету» и Дмитрия Муратова подтвердить или опровергнуть информацию, указанную в расследовании, а также рассказать о природе финансовых и имущественных активов, оформленных на членов его семьи.

Кроме того, ФАН инициирует тщательную проверку уполномоченными органами финансовой и налоговой отчетности Дмитрия Муратова и Ирины Столяровой. В случае выявления преступной деятельности данные лица должны быть привлечены к ответственности.