Донбасс пообещал жестко отреагировать на попытки Киева выйти из минского процесса

Донецк, 11 марта. Президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов к жесткой реакции Донецкой и Луганской народных республик на попытки Киева выйти из минского процесса. Об этом рассказал депутат Народного совета ДНР, лидер фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian сообщил о готовности Киева через год выйти из минского переговорного процесса, если за это время не удастся достичь прогресса в урегулировании ситуации на территории Донбасса.

При этом украинский президент ожидает подвижек от Москвы и отсчитывает годовой срок с момента встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.

«Откровенно популистские заявления Зеленского не должны, да и не могут быть определяющими векторами украинской политики», — уточнил депутат ДНР.

По его словам, Запад, в том числе и США, должны объяснить украинскому руководству базовые принципы дипломатии.

«В противном случае Киеву следует готовиться к самой жесткой реакции со стороны республик», — отметил Скороходов.

По мнению депутата, манипулятивная риторика Зеленского нацелена на то, чтобы представить Российскую Федерацию одной из сторон конфликта в Донбассе.

Ранее пренебрежительное отношение Киева к Минским соглашениям отмечали многие политологи и дипломаты. Сотрудник института «Новое общество» Владимир Киреев говорил о том, что не выполнять условия документа Украине выгоднее, чем выполнять, поэтому в ближайшие годы она «будет манкировать своими обязанностями».

Напомним, Минские соглашения, которые лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе, были достигнуты в столице Белоруссии в 2015 году на переговорах лидеров стран «нормандской четверки».