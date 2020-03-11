Москва, 11 марта. Хоккейный матч между «Спартаком» и московским «Динамо», который должен состояться 12 марта, могут отменить из-за ситуации с коронавирусом, сообщил источник Федерального агентства новостей в Континтентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Источник сообщил, что в «Спартак» направили запрос по матчу плей-офф. В хоккейном клубе ответили, что на 12 марта уже продано больше пяти тысяч билетов. Чтобы решить судьбу матча, руководство КХЛ направило запрос в мэрию Москвы.

Источник в Российском футбольном союзе заявил, что в Премьер-лиге сложилась аналогичная ситуация. Такие крупные клубы как ЦСКА уже приостановили продажу билетов. Окончательное решение примут на совещании в РФС.

Напомним, что в Москве до 10 апреля запретили проводить массовые спортивные мероприятия, в которых участвуют более пяти тысяч человек. Эту меру ввели в связи с угрозой распространения коронавируса.

Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин 10 марта. Из-за коронавируса было отменено более 400 крупных международных мероприятий, в том числе ПМЭФ, Красноярский экономический форум и другие события.