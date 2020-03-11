Муцениеце рассказала, как решилась на развод с «секс-символом» Прилучным

Москва, 11 марта. Российская актриса и модель латвийского происхождения Агата Муцениеце призналась, что ей было страшно решиться на развод с актером Павлом Прилучным. Эмоциями она поделилась в своем видеоблоге на YouTube.

«Так бывает. Это тяжело, плохо, ужасно… Но если надо, то надо», — рассказала актриса.

Муцениеце подчеркнула, что боялась расставания с супругом, поскольку беспокоилась за свое будущее.

«Если честно, то для меня это прыжок в бездну», — сообщила звезда.

Актриса пообещала, что не будет пиариться на расставании с мужем. Раскрывать подробности размолвки с Прилучным она отказалась.

Кроме того, Муцениеце посоветовала женщинам не бояться делать то, что они считают нужным. Она напомнила, что рассталась с «прекрасным и влиятельным мужем».

«Кажется, что глупо уходить от секс-символа страны, но так будет правильнее», — подытожила актриса.

Отметим, что в блоге «Прилучные будни» Муцениеце показывала жизнь своей семьи. Теперь название блога актрисы получило приписку «Будни разведенки».

О расставании звездной пары стало известно в феврале. На своей странице в Instagram Прилучный рассказал, что они с супругой разошлись «с уважением и по-взрослому». Актер написал, что пара планирует официально расторгнуть отношения, но при этом оставаться родными людьми и любить своих сына и дочь так же сильно, как и раньше. При этом причины развода Муцениеце и Прилучный не называют.

Ранее телеведущая и блогер Алена Водонаева предположила, что пара могла расстаться из-за постоянных скандалов, связанных с Прилучным. Она напомнила о ходивших в Сети слухах о рукоприкладстве актера в отношении супруги и о том, что Прилучного не раз уличали в «ночных загулах».