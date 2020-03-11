Кокорин распродал все свои элитные автомобили, чтобы «очиститься»

Москва, 11 марта. Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин продал весь свой автопарк, состоявший из люксовых автомобилей. В него входили такие автомобили, как Mercedes, Lamborghini, Porsche. При этом за автомобилем Mercedes был закреплен номерной знак «ВОР», а за спорткаром Lamborghini номер с буквами «ХАМ».

По словам футболиста, все автомобили были проданы за один день. При этом Кокорин не стал раскрывать судьбу автомобиля Bentley, который также был у него в коллекции.

«Продал сразу. Захотел очиститься. У меня были «гелик», Porsche и «ламба». В один день все забрали», — рассказал Александр Кокорин в интервью блогеру Евгению Савину.

Футболист не стал уточнять от чего именно он пытался «очистится». Распродажа люксовых автомобилей произошла после выхода Кокорина из тюрьмы, где он провел почти год.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и нападающий футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев с компанией друзей устроили две потасовки в центре Москвы. В мае 2019 года суд приговорил Кокорина к 18 месяцам колонии общего режима, а Мамаева к 17 месяцам заключения. В сентябре 2019 года суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева. 17 сентября 2019 года футболисты были освобождены из-под стражи.