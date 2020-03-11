Академик РАН назвал националистической истерией порчу фрески Рафаэля украинками

Академик РАН Александр Рожин считает актом вандализма порчу фрески Рафаэля в Ватикане туристками с Украины.

Ранее участники сообщества «Италия для меня» в социальной сети Facebook опубликовали ролик, в котором продемонстрировали выцарапанные на фреске Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане имена украинских туристок.

Данных о том, когда именно Лена и Тамара из Винницы оставили свои автографы, нет, однако стоит заметить, что на фреске есть и другие нацарапанные надписи. Кто-то из пользователей соцсети заявляет, что надпись могла появиться еще в 2015 году.

По словам проректора по научной работе Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова, академика Российской академии наук Александра Рожина, «это не просто безрассудный поступок, это настоящий акт вандализма, который, кстати, уголовно наказуем во всех странах мира».

«Нацарапав свои имена на фреске Рафаэля, эти девушки нанесли огромный ущерб произведению искусства, который может быть даже непоправим, смотря какими материалами они сделали надпись. Я вообще поражаюсь, как это у них получилось, поскольку в Ватикане все-таки серьезная охрана, и особенно сейчас, когда из-за коронавируса Италия закрыта. Все-таки отношение к сокровищам Ватикана, к фрескам Рафаэля, тем более в год его пятисотлетия, в год, когда открылась международная выставка Рафаэля, особое», — заявил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

Александр Рожин считает, что Лена и Тамара из Винницы заранее готовились к тому, чтобы испортить фреску, что делает их поступок «еще более гнусным».

«Они намеренно хотели испортить фреску, это преднамеренный акт вандализма, который показывает культуру этих дам, а вернее ее отсутствие. Видимо, на украинцев оказывается идеологическое давление средствами массовой информации, всеми националистическими выходками. Особенно, если церкви у них захватывают, священников выгоняют и колотят, если людей, которые прибыли из Китая, закидали камнями. Это ни о чем другом не свидетельствует, кроме как о какой-то националистической истерии и вообще такой антикультурной и вандальной истерии», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, работы итальянского живописца и архитектора находятся в Папском дворце Ватикана и располагаются в четырех помещениях, которые называются Станцы Рафаэля. Художник расписывал стены вместе со своими учениками в период с 1508 по 1517 годы.