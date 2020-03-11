Сирия, 11 марта. САА обнаружила сеть подземных тоннелей в районе Лейрамун в Алеппо. Курдские боевики задержали десять человек по подозрению в связях с ИГ1* в Дейр-эз-Зоре. Турки завершили отвод части вооружения из Идлибской зоны деэскалации, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили сеть подземных тоннелей в районе Лейрамун на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве одного из членов YPG на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Курдские вооруженные группировки: задержали десять человек по подозрению в связях с ИГ в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: завершили отвод части тяжелого вооружения из Идлибской зоны деэскалации.

Провинция Алеппо

Военные Сирийской арабской армии (САА) продолжают обследовать западные районы административного центра провинции и его окрестности на предмет выявления военных объектов боевиков, а также выполнения задач по разминированию местности. Корреспондент Федерального агентства новостей прибыл в район Лейрамун, где была обнаружена крупная сеть тоннелей. Отмечается, что общая протяженность подземных переходов составила около полутора километров. При этом было установлено, что в их возведении было задействовано оборудование из стран Запада. Как известно, прежде боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» использовали тоннели для совершения вылазок на подконтрольные силам САР территории, а также для эвакуации раненых и транспортировки продовольствия и боеприпасов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне поступали данные о рейдах «Демократических сил Сирии»**** (SDF), официально заявленной целью которых является поиск террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (aleppoamc), во время проведения обысков в пустынных районах на северо-востоке провинции по подозрению в сотрудничестве с джихадистами были арестованы десять человек.

Несмотря на это, в зонах контроля курдских бандгрупп все еще продолжаются вылазки неизвестных, предположительно из числа ИГ. Twitter-канал (BNN_SYR) сообщает о том, что один из членов Отрядов народной самообороны (YPG) был застрелен неизвестными в районе населенного пункта Дарнидж. Тем не менее подконтрольные группировке медиаресурсы пока не заявляли о причастности террористов к произошедшему. Напомним, несколько часов назад также поступали данные о нападении группы вооруженных лиц у населенного пункта Кушат.

Провинция Даръа

Официальный Twitter-канал Сирийского Красного полумесяца (SYRedCrescent) сообщает о том, что при поддержке благотворительной организации в административном центре региона состоялось открытие хлебопекарни.

Между тем стало известно об исчезновении ребенка в населенном пункте Ат-Тайба в восточной части Даръа. Согласно информации военного источника в сети Twitter (JennRollins1002), 10-летняя девочка по имени Салам Хасан Аль-Халаф пропала на пути в школу. Предполагается, что она могла быть похищена боевиками вооруженных бандгрупп с целью получения выкупа. Напомним, территория провинции полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) летом прошлого года. Однако отмечающиеся здесь время от времени вылазки неизвестных свидетельствует о том, что остаткам радикалов все еще удается скрываться в безлюдных районах. Многие военные эксперты полагают, что они получают поддержку от коалиции США.

Провинция Идлиб

Турецкие источники сообщают о том, что турки завершили отвод части тяжелого вооружения из Идлибской зоны деэскалации в соответствии с условиями российско-турецкого соглашения от 5 марта, которое было заключено по итогам после встречи между президентами РФ и Турции. Напомним, в соответствии с достигнутыми договоренностями, на севере Сирии создается безопасный коридор глубиной в шесть километров на север и на юг от магистрали М-4. 15 марта российские и турецкие военные приступят к совместному патрулированию участков трассы.

1 Организация запрещена на территории РФ.