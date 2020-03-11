Режиссер Наумов заявил о пропаже двух своих пистолетов

Москва, 11 марта. Режиссер культового фильма «Бег» Владимир Наумов заявил о пропаже двух принадлежавших ему пистолетов.

В настоящее время обстоятельства пропажи оружия устанавливают сотрудники правоохранительных органов Москвы. По словам 92-летнего кинематографиста, два своих газовых пистолета Streamer-2014 и Walther PP.

По данным «Московского комсомольца», эти пистолеты Наумов приобрел более 20 лет назад для самообороны. Мысль купить оружие возникла у режиссера после просмотра новостей о грабежах дач в Московской области. К счастью, пистолетами он ни разу не воспользовался и хранил их вместе с двумя охотничьими ружьями в сейфе в своей квартире на Большой Грузинской улице в Москве. Ключ от сейфа находился у жены Наумова, Натальи Белохвостиковой.

Пропажу режиссер обнаружил после того, как получил извещение из полиции с требованием продлить лицензию на одно из ружей.

«В квартире ремонт был, да и недавно ногу сломал, может, они где-то в ином месте — супруга переложила», — предположил кинематографист в комментарии «МК».

При этом он посетовал, что навряд ли узнает пистолеты, даже найдет, ведь не видел их 20 лет

Наумов является автором 18 фильмов. Одни из самых известных— «Тегеран-43», «Скверный анекдот», «Тревожная молодость». Кинокартина «Бег» по мотивам произведения Михаила Булгакова, в 1971 году была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах, напоминает «Ридус».