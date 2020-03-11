В Киеве закроют все школы и детсады из-за коронавируса

Киев, 11 марта. Ограничительные меры вводятся в Киеве с 12 марта и до конца месяца для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Власти Украины на прошлой неделе сообщили о первом случае заражения в стране. Вирус проник благодаря вернувшемуся из Европы жителю Черновицкой области. Мужчина обратился к врачу и выполнял все рекомендации. Через пару дней у него появились симптомы.

Кличко отметил, что в Киеве пока не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом. Власти столицы, однако, решили не ждать и обезопасить горожан от возможной угрозы.

«Утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. <…> Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно — до конца марта», — написал градоначальник в Facebook.

По его словам, в Киеве временно ограничат образовательный процесс в вузах, общеобразовательных, спортивных и художественных школах. Все детские сады закроют. При этом власти города введут ограничения на проведение массовых мероприятий — например, концертов, киносеансов и конференций. Развлекательные центры и некоторые зоны в ТЦ тоже будут закрыты.

Впервые о коронавирусе стало известно в конце прошлого года, вспышку зафиксировали в Китае, в городе Ухань. Результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека показали, что COVID-2019, как назвала его ВОЗ, главным образом поражает легкие.

Вирус быстро распространился по миру и уже охватил около 110 стран. Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, а также установила запрет на въезд граждан с территории Китая.