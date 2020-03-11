Министр обороны Украины назвал главную задачу ВСУ

Киев, 11 марта. Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что первоочередная задача ВСУ — осуществить техническое перевооружение армии. Об этом он рассказал на встрече с сотрудниками военного ведомства.

«В первую очередь, я считаю, армия должна быть хорошо вооружена. Вооруженные силы нуждаются в технологической модернизации, переходе на современные системы вооружения с использованием новых технологий», — подчеркнул Таран.

Министр подчеркнул, что армия нуждается в системной работе по модернизации, а не в «бездумной закупке и латании дыр». Кроме того, глава Минобороны считает, что украинская армия должна быть полностью профессиональной и внедрять стандарты НАТО.

Напомним, что Украина взяла курс вхождения в НАТО в 2014 году, когда в Донбассе на фоне госпереворота вспыхнула гражданская война. Новые власти отказались от внеблокового статуса и прописали в конституции стремление Украины к евро- и североатлантической интеграции. Военный альянс Киев всячески поддерживает, однако пока не торопится принимать в свои ряды нового члена. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, стать членом НАТО стране мешает высокий уровень коррупции и непрекращающийся вот уже седьмой год вооруженный конфликт.

Тем не менее натовские инструкторы регулярно проводят тренировки с участием украинских солдат, а США предоставляют ВСУ вооружение и военную технику. В частности, Соединенные Штаты направляли в Киев противотанковые ракетные комплексы Javelin.