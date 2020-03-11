Эксперты рассказали, какие товары могут подорожать на фоне распространяющейся эпидемии коронавируса и падения курса рубля из-за обвала цен на нефть. Подробности — в инфографике Федерального агентства новостей.

Как рассказали аналитики «Известиям», из-за ослабления рубля в России подорожают все импортные товары. Рост цен прогнозируется в диапазоне от 10% до 35%. При этом заметнее всего может увеличиться стоимость детских товаров, одежды и обуви. При условии, что текущий курс рубля сохранится, рост цен на перечисленные товары ожидается примерно на треть.

Примерно на 20% подорожает бытовая техника и электроника. На 10-15% могут подорожать лекарства. Примерно настолько же ожидается рост цен на рынке жилья. Что касается автомобилей, то они могут вырасти в цене на 6-10%.

Ранее известный российский экономист Михаил Хазин заявлял, что девальвация рубля даже на 6-7% неминуемо спровоцирует рост цен в российских магазинах минимум на 10%. При этом он утверждает, что подорожает абсолютно все, поскольку «весь ширпотреб у нас импортный, а хлеб у нас примерно наполовину состоит из импортных добавок».

По мнению финансового омбудсмена Павла Медведева, кризис в российской экономике наступил «еще вчера».

«Сейчас повторится примерно то же самое, что было в 2013-2015 годах. Начнется сокращение доходов населения, ухудшится положение закредитованной части граждан. Уже сейчас миллионов 15 россиян находятся в тяжелом положении, а будет, боюсь, 20-25 миллионов. В первую очередь проблемы возникнут с ипотекой и жильем», — предупредил Медведев в интервью ФАН.

В связи с этим ученый-экономист посоветовал россиянам разумно и осторожно тратить свои деньги, отказавшись от крупных покупок.