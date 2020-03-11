Альтернативе Горбачева на посту генсека грозил заговор «прорабов перестройки»

Ровно 35 лет назад, 11 марта 1985 года, Пленум ЦК КПСС, собравшийся буквально на следующий день после смерти 74-летнего генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, избрал на ставший свободным пост 54-летнего секретаря ЦК Михаила Горбачева. До этого, вечером 10 марта и утром 11 марта, прошли два заседания Политбюро ЦК КПСС, по итогам которых пленуму и была рекомендована данная кандидатура.

Из-за тектонических последствий вся история этого избрания, все связанные с ним события и факты разобраны буквально «по косточкам». Конечно, сильнее всего впечатляет невероятная скорость проведения пленума. Скажем, с момента смерти Леонида Брежнева до избрания Юрий Андропова прошло всего два дня (тоже торопились?), с момента смерти Андропова до назначения Черненко — четыре дня, но тут уж — какая-то безумная спешка, человека даже похоронить не успели…

Плюс «случайное» отсутствие в Москве на момент смены власти сразу четверых из десяти членов политбюро: Виталия Воротникова, который вел переговоры в Югославии, Динмухамеда Кунаева, который находился в Алма-Ате, Григория Романова, который отдыхал в Паланге, и Владимира Щербицкого, который возглавлял делегацию Верховного Совета СССР в США и которому отказали предоставить самолет для возвращения в Москву…

Вообще, история «позднего» Советского Союза — это такой детектив, трэш и триллер в одном флаконе, что весь Голливуд должен нервно курить бамбук в сторонке. А расхожее мнение о том, что «престарелое советское руководство ничего не понимало, кроме «сиськи-масиськи», — это все «на публику». Кадры были те еще, прошедшие огонь, воду и медные трубы вместе со страной, которой они руководили.

Только после войны были: второй сталинский рывок, целина, космос, холодная война и гонка вооружений. Был Карибский кризис, и была политика «разрядки» — да чего только не было! И эти кадры горбачевскую перестройку готовили долго и тщательно, минимум добрую четверть века, а то и больше, и заключительный аккорд «августовского путча» ГКЧП вообще был разыгран ими как по нотам….

Да и что такое возраст 72–76 лет? На нынешние президентские выборы в США посмотрите, где за право соперничать с 74-летним Дональдом Трампом бьются 78-летний Берни Сандерс и 77-летний Джо Байден. Или на Рональда Рейгана, который был на три года старше Андропова, просидел в Белом доме до 78 лет и, если бы не 22-я поправка, мог бы пойти на третий срок.

Трудно согласиться и с весьма популярным тезисом, что «часть ЦК и политбюро выполняли задание западных спецслужб по развалу и уничтожению СССР». То есть развалу и уничтожению СССР они способствовали, несомненно. Но — «по заданию западных спецслужб»? Уверен, что люди, говорящие такое, плохо представляют себе законы существования «больших систем» и их управляющих субъектных центров.

Часто говорят, что история не знает сослагательного наклонения. И все-таки, что было бы, исчезни из советского бытия «фактор Горбачева»? Предположим, что этот партийный лидер, одобренный еще в 1983 году Маргарет Тэтчер на «смотринах» в Лондоне, по какой-то причине внезапно исчез, — что бы стало с нашей страной и миром в подобном случае?

К моменту смерти Черненко членами Политбюро ЦК КПСС, помимо Горбачева (1931), были (в алфавитном порядке): Г.А. Алиев (1923 г. р.), В.И. Воротников (1926), В.В. Гришин (1914), A.A. Громыко (1909), Д.А. Кунаев (1912), Г.В. Романов (1923), М.С. Соломенцев (1913), H.A. Тихонов (1905) и В.В. Щербицкий (1918). Вот этой «девятке», по тогдашним системным «правилам игры», и предстояло выбрать из своей среды нового лидера партии и государства.

Кто из них мог на это претендовать, помимо Горбачева? Тихонов и Громыко — ограничения по возрасту и по роду занятий. Алиев и Кунаев — при всем партийном интернационализме, они представляли «мусульманские» союзные республики. Гришин — руководил Москвой и, по большому счету, не был посвящен в дела ЦК. Соломенцев занимался комитетом партийного контроля, то есть реальной власти у него в руках имелось чуть ли не больше (на самом деле — много больше), чем у генерального секретаря, ему эта должность была не нужна. Остаются Воротников, Романов и Щербицкий… Какие посты они к тому времени занимали?

59-летний Виталий Воротников был председателем Совета Министров РСФСР, то есть формальным подчиненным Н.А. Тихонова. 62-летний Григорий Романов был секретарем ЦК КПСС, отвечавшим за оборонно-промышленный комплекс СССР. 67-летний Владимир Щербицкий был первым секретарем ЦК Компартии Украины.

По правилам, которые существовали на тот момент в партаппарате, генеральным секретарем ЦК КПСС мог стать только секретарь ЦК КПСС. Секретарем ЦК КПСС среди них был только Григорий Романов. И он же был единственным среди партийных «небожителей» настоящим фронтовиком; остальные, так или иначе: труженики тыла, партийные работники, чекисты, дипломаты, по возрасту и т. д., — через бои с немцами не прошли.

Получается, что единственной альтернативой Горбачеву на тот момент действительно был Романов. Но его кандидатура являлась неприемлемой для подавляющего большинства членов политбюро, что, собственно, и показали выборы нового генерального секретаря, которые прошли в стиле английского детектива, а также для ближайшего «кадрового резерва».

Достаточно сказать, что на тот момент кандидатами в члены политбюро были П. Н. Демичев, В. И. Долгих, В. В. Кузнецов, Б. Н. Пономарев, В. М. Чебриков, Э. А. Шеварднадзе, секретарями ЦК КПСС — М. В. Зимянин, И. В. Капитонов, Е. К. Лигачев, К. В. Русаков, Н. И. Рыжков. То есть в подавляющем большинстве своем — сторонники и активные «прорабы» будущей перестройки. Все они участвовали в заседаниях политбюро, но можно сказать, что с правом совещательного голоса.

Следовательно, Романову — даже в случае его вынужденного и, следовательно, очень временного избрания на пост генерального секретаря — просто не дали бы провести каких-то масштабных кадровых изменений. Да и не было за ним нужных кадров, то есть заговорщики его просто «съели бы с потрохами». В состав политбюро ввели бы «запасного Горбачева», и перестройка началась бы с запозданием в два-три года, немного в ином персональном и событийном наполнении. Возможно, еще более тяжелом по своим последствиям для Советского Союза и для его граждан.

Поэтому все рассуждения о том, что «если бы не Горбачев, СССР мог пойти по пути Китая, и…» — увы, являются чистой воды маниловщиной. Не мог. Потому что имел на то время совсем другие системные характеристики: и внешние, и внутренние.

Системная «точка бифуркации» была пройдена Советским Союзом лет на двадцать раньше, когда после Карибского кризиса Хрущева во главе партии и страны сменила «тройка» в составе Брежнев — Косыгин — Подгорный. А дальше вступила в силу логика новых обстоятельств, выражением которой и стал приход к власти Михаила Горбачева.