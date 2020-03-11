Эрдоган озвучил условие закрытия границы с Евросоюзом для беженцев

Анкара, 11 марта. Турция не закроет границы с Евросоюзом для беженцев, пока Европа не выполнит обещания, данные Анкаре в рамках миграционной сделки. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

По словам президента Турции, ЕС не выполнил свои обязательства в рамках миграционной сделки, заключенной в марте 2016 года. Тайип Эрдоган утверждает, что Турция остановила поток беженцев в Европу, приютив миллионы переселенцев.

«Но Европа свое слово не сдержала — ни по финансовой поддержке для беженцев, ни по обещаниям по отмене виз [для граждан Турции]. <...> Пока мы не получим обещанного, нынешняя ситуация будет продолжаться», — подчеркнул турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара передаст свои ожидания на саммите лидеров ЕС, который состоится 26 марта.

Миграционная сделка, которая была заключена между Анкарой и Евросоюзом четыре года назад, предусматривает оказание финансовой помощи Турции на прием беженцев, а также возвращение в страну всех нелегалов, прибывших с территории государства в Грецию. Также ЕС обязался принимать легальных сирийских беженцев из Турции по принципу «один за одного». Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал пересмотра миграицонного соглашения, передает телеканал «360».

Напомним, после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб Анкара заявила, что больше не может сдерживать потоки беженцев из Сирии и открыла границы с ЕС. В результате толпы мигрантов хлынули в Грецию. Также миграционный кризис угрожает Болгарии.