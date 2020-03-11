LIVE: Проблема полового просвещения в школах

В апреле 2014 Госдума России ратифицировала факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, а также европейскую конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Оба документа предусматривают введение полового просвещения в школах. При этом с 2012 года в России действуют поправки к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые запрещают «изображать и описывать действия сексуального характера» детям до 16 лет.

Нужно ли половое просвещение детей в школах? Когда и что именно стоит рассказывать про это? Аборты у подростков — результат сексуальной безграмотности или распущенности?