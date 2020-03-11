Путин констатировал, что у РФ достаточно ресурсов для обеспечения стабильности экономики

Ново-Огарево, 11 марта. Центральный банк и правительство России имеют достаточное количество ресурсов для сохранения в государстве макроэкономической устойчивости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Переговоры главы государства с бизнесменами проходят на фоне колебания курсов валют и цен на нефть.

В них участвуют управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов, основатель RTR-Global Леонид Богуславский, основатель и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, создатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

На встречу также приглашены глава Кабмина РФ Михаил Мишустин и помощник Путина Максим Орешкин.

Накануне, выступая в Госдуме, Путин говорил о сложной экономической ситуации в стране и в мире, обострившейся в связи с турбулентностью на нефтяных рынках и коронавирусом. Он выразил уверенность, что Россия достойно преодолеет период нестабильности и укрепит национальную экономику.