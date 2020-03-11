Лавров заявил, что фальсификаторы истории стремятся бросить тень на современную Россию

Москва, 11 марта. Фальсификаторы истории и очернители Великой Победы хотят бросить тень на современную Россию и исказить видение послевоенной системы межгосударственных отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он рассказал на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Как уточнил дипломат, 2020 год проходит под знаком 75-летия победы в Великой Отечественной войне и создания Организации Объединенных Наций.

«Мы все становимся свидетелями активизации нечистоплотных попыток политизировать историю, сфальсифицировать факты», — объяснил он.

Министр добавил, что Запад стремится «подвергнуть кардинальной ревизии не только общеизвестные причины, но и общепризнанные международно-правовые результаты мирового конфликта».

Лавров считает, что это попытка «обелить и оправдать нацистов и их приспешников».

Ранее Сергей Лавров заметил, что в последние годы проходит беспрецедентная кампания по фальсификации истории. Он считает переписывание истории политикой сдерживания России. Самыми страшными последствиями Лавров назвал искажения фактов Великой Отечественной и Второй мировой войны, пересмотр итогов войн и принижение роли освободителей фашизма. Он напомнил, что Владимир Путин в выступлении 9 мая заявил, что Россия никогда этого не допустит.

Лавров указал, что аморальные действия ведут к росту ксенофобии, агрессивного национализма, различного рода проявлений нетерпимости.