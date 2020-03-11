Джаралла назвал информатаки Киева против РФ способом самогипноза

Москва, 11 марта. Негативное отношение Украины к России и ее фейки о «крахе российской экономики» являются частью информационной войны, которую Киев ведет по указке Запада. Об этом рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.

Снижение мировых цен на нефть и изменение курса рубля для подавляющего большинства украинских СМИ стали поводом тиражировать публикации о тяжелом кризисе в России. В ряде таких материалов можно увидеть имена неких «авторитетных» украинских экономистов, которые уверенно заявляют, что ценовое противостояние на рынке нефти станет для РФ фатальным, и, возможно, приведет страну к распаду.

Джаралла заявил, что появление подобных публикаций на Украине было ожидаемым. По мнению политолога, в сложившейся ситуации странным стало бы их отсутствие или подача со стороны Киева объективной информации.

«Общая политика украинской власти с 2014 года такова, что необходимо брать любой негатив о России, гиперболизировать его и раздувать бедствие глобального масштаба, предрекая РФ катастрофы. С одной стороны, это решает внутреннюю задачу — отвлекает внимание украинцев от плачевного состояния экономики своей страны. То есть подключается принцип: у соседа корова сдохла — хоть какая-то радость», — объяснил он в комментарии для ФБА «Экономика сегодня».

Политолог отметил, что Киев предрекает России распад и масштабный кризис уже на протяжении шести лет, и украинским обывателям подобные прогнозы давно надоели. Он считает, что антироссийскую пропаганду Украина ведет по требованию Запада, который развернул информационную войну против РФ в мировом масштабе.

«Общая идея — показать слабость России, ее неустойчивость к шокам и вызовам. Для этого постоянно используются ложь, фейки и гиперболы. Украина встроилась в эту систему и не упускает любого повода, чтобы предречь России беды и проблемы. Более того, Киев довел эти информатаки до уровня самогипноза, регулярно прогнозируя в РФ политические и экономические кризисы. Реальность это опровергает», — уточнил Джаралла.

Он обратил внимание, что шаги Киева, направленные на улучшение диалога с Москвой, позитивно сказываются на украинской экономике. По мнению политолога, Украина лично подтверждает несостоятельность собственных вбросов, поскольку РФ продолжает поддерживать ее.

Эксперт уверен, что даже не смотря на это, антироссийские информационные атаки со стороны Киева будут продолжаться.