ФАН спросил Муратова о доходах его семьи, владеющей недвижимостью на 350 млн рублей

Москва, 11 марта. Редакция Федерального агентства новостей направила запрос главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову с просьбой подтвердить или опровергнуть сведения, указанные в расследовании «Главред «Новой газеты» Муратов прячет элитную недвижимость на 350 млн рублей».

Как выяснил ФАН, гражданская жена Муратова Ирина Столярова владеет квартирами, загородными домами и земельными участками на общую сумму в 350 миллионов рублей. При этом официальный доход двух компаний, соучредителем которых числится Столярова, за последние шесть лет составил всего 256 тысяч рублей. Доход Муратова также не позволяет владеть таким имуществом и платить около пяти миллионов рублей за обучение и проживание младшей дочери Анны в Нью-Йорке.

В официальном запросе ФАН попросил Дмитрия Муратова подтвердить или опровергнуть сведения, указанные в расследовании, опубликованном 10 марта на сайте Федерального агентства новостей. Также ФАН потребовал объяснить происхождение финансовых и имущественных активов, оформленных на членов семьи главреда «Новой газеты».

Помимо этого, Федеральное агентство новостей инициирует тщательную проверку уполномоченными органами финансовой и налоговой отчетности Дмитрия Муратова и его сожительницы Ирины Столяровой. Мы считаем, что в случае выявления незаконной деятельности указанные лица должны быть привлечены к ответственности.